Адвокаты привели 5 «косяков» следствия по делу о покушении на Тимониченко

Уголовное дело против экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на бывшего руководителя милиции города Бориса Тимониченко, имеет признаки фальсификации. На это указал адвокат подсудимого Александр Белобородов в рамках стартовавшего судебного процесса. Как передает корреспондент NDNews.ru, защитник в кулуарных беседах привел несколько «косяков», допущенных следствием, на которые в ходе разбирательства будет указывать сторона защиты и в связи с этим настаивать на полной невиновности Дудко.

Первое, на что обращает внимание адвокат, – это наличие у Дудко алиби на 19 февраля 2016 года – день, когда была совершена попытка убийства генерала. Супруга бывшего силовика заявила, что в момент совершения преступления Дудко находился дома. Есть и другие граждане, готовые это подтвердить. Однако следствие проверяло алиби обвиняемого только спустя 9 месяцев с момента задержания Дудко (его задержали 22 февраля, а проверка была начата только в декабре – прим. ред.).

Кроме того, отмечает Белобородов, Тимониченко в действительности не опознал Дудко именно как киллера. Генерал узнал его как бывшего подчиненного и не произнес фразу из серии «да, это он в меня стрелял». При этом в качестве статистов привлекались сотрудники полиции, которые кардинально внешне отличались от Дудко, который стоял в спортивном костюме и с щетиной.

Третье: это вероятная предвзятость показаний «подельника» Дудко – Игоря Казакова, который, по версии следствия, осуществлял отход с места преступления. Казаков был ранее судим, является наркоманом, поэтому к его словам необходимо относиться осторожно, считает Белобородов. Но следствие приняло его заявления за чистую монету, заключив с ним сделку, благодаря которой Казакову «скостили» срок. При этом в материалах дела имеется информация о том, что Казаков не только употреблял запрещенные вещества, но и угощал ими знакомую. Тем не менее, мужчину судили только по одной части 228 статьи УК РФ – за хранение наркотиков, а не за сбыт (а разница наказаний по разным частям существенная – от 3 до 10 или от 10 до 20 лет колонии).

Наконец, указывает Белобородов, следствие не приводит никаких доказательств того, что убийство Тимониченко было заказным. Лицо, ответственное за это, не установлено. Как неизвестны и мотивы «заказа» генерала. При этом не найдено и орудие преступления.

Вероятно, часть вопросов будет снята сегодня – в ходе судебного процесса будет допрошен в качестве потерпевшего сам Борис Тимониченко.

Напомним, рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На суде Казаков заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршрут. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко в ходе судебного процесса своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание не шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Вместе с тем, Дудко обвиняется в еще одном преступлении. Он поджег Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с сожительницей которого у любовницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. Внедорожник был уничтожен огнем, владельцу был причинен ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдателями выдвинуты свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другой – преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ, работая в ПАО «Т-Плюс».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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