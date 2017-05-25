Казакову, помогавшему Дудко в слежке и покушении на Тимониченко, дали четыре с половиной года «строгача» (ВИДЕО)

Публикации за 25.05.17

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня состоялось вынесение приговора Игорю Казакову – пособнику Олега Дудко, которого подозревают в покушении на бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Казакова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии строго режима, при этом один пункт обвинения с него был снят.

Дело Казакова рассматривалось в особом порядке, т.к. он согласился сотрудничать со следствием. В своем последнем слове Казаков дважды попросил прощения у Тимониченко, признал, что ввязался в дело по глупости и ему нравилась слежка за Тимониченко и «игра в шпионов», и попросил для себя минимального наказания. По словам самого подсудимого, его смогли убедить, что убийство Тимониченко – это спецоперация по ликвидации шпиона, продающего промышленные секреты Китаю.

Последнее слово Игоря Казакова

Напомним, что покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пуля повредила челюсть, но не задела жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

По подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего бывшего начальника Орджоникидзевского РУВД Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил напавшего на машине и организовывал отход с места покушения. Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Судебный процесс по делу Дудко должен начаться 5 июня.

Помимо того, что Казаков участвовал с Дудко в покушении на генерала, он обвиняется в хранении наркотиков, а также еще в одном преступлении. Он помог Дудко поджечь Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. При этом Казаков утверждает, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что он представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающемся промышленным шпионажем.

Дудко своей вины не признал. Он считает, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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