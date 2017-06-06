«Сначала Тимониченко хотели похитить»: в суде допросили подельника Олега Дудко

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга допросили Игоря Казакова – пособника экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, которого обвиняют в покушении на бывшего руководителя милиции города Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Дудко, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, а Казаков – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Недавно он получил 4,5 года колонии строгого режима, сегодня его доставили на допрос под конвоем в наручниках.

В ходе заседания Казаков заявил, что с Тимониченко не был знаком. С Дудко он познакомился через друзей около шести лет назад. «Дудко дал понять, что является действующим сотрудником спецслужб, позиционировал себя как начальник диверсионного центра. Рассказывал, что ездил в Сирию, был в Югославии, Таджикистане, там занимался обменом военнопленных. Лично меня он попросил повозить по делам его организации, которая следила за человеком (Тимониченко), который занимается промышленным шпионажем в военной промышленности и работает с китайцами. Я принимал это на веру, помогал совершенно безвозмездно. Мы, в частности, следили за одной из квартир по улице Крестинского, как-то в Пионерский поселок ездили», – сообщил Казаков.

Что касается эпизода поджога внедорожника Toyota Land Cruiser, то в этом случае Дудко заявил своему пособнику, что данный автомобиль принадлежит человеку из организации, также занимающейся вопросами промышленного шпионажа. «Потом он связал Toyota Land Cruiser с человеком, живущим на Родонитовой (дом Тимониченко), заявил, что это предатель родины и нужно автомобиль поджечь. Чтобы натравить две конкурирующие организации по промышленному шпионажу друг на друга. Мы купили две канистры, в одну залили солярку, в другую – бензин. Я стоял на углу дома, момент поджога не видел. Когда автомобиль загорелся, мы уехали, – отметил Казаков. – Если я в чем-то себя и обвиняю, то не в том, что целенаправленно шел на преступления. К своему стыду я доверился, меня обманули».

Дальше подельники начали следить исключительно за домом на Родонитовой. Речь шла только о Тимониченко. «Дудко говорил, что у него с ним личные неприязненные отношения. Якобы есть покойный брат, в смерти которого виноват Тимониченко. Но при каких условиях это произошло, неизвестно. Позже выяснилось, что никакого брата нет. Я задавал Олегу вопрос – ты занимаешься личными мстительными планами или работой? Он посмеялся и сказал, что это служба. Но я в этот момент напрягся, – сказал сегодня Казаков. – В то же время Дудко упоминал, что Тимониченко надо похитить, разговоров о ликвидации не было. Уточнял, что Тимониченко ходит с оружием, при захвате возможна перестрелка. Мы уже подыскали квартиру, куда можно было бы вывезти Тимониченко. Готовы были снять помещение на мой поддельный паспорт на имя Вартанова Игоря Артуровича. Но потом был дан отбой похищению».

В день покушения были предприняты меры конспирации – куплены дешевые телефоны, Дудко к машине Казакова, припаркованной возле его дома, выпрыгнул из кустов, а не вышел из подъезда. Поверх кроссовок Дудко были напялены огромные носки, на руках виднелись нарукавники. Также при нем была шапка с прорезями для глаз, а в руках он держал большой болоньевый баул. «Я не удивился этому, понимал, что Дудко хочет оставаться инкогнито. На машине мы поехали к дому Тимониченко, там Дудко сказал, что за углом у ларька стоит группа поддержки «Вымпел». Он зашел в подъезд, а вышел из него с барсеткой (принадлежала генералу – прим. ред.). Сказал, что была перестрелка, в квартиру к объекту зайти не удалось, потому что дома кто-то еще был. Когда мы уже ехали обратно он искал что-то в сумке, извлек с удовлетворением флешку, положил ее в карман. Затем резал ножом вещи, ломал телефоны, в том числе, изъятый у объекта – у него еще на экране в качестве заставки был кот. Я приметил это. Дудко был на взводе. Мы доехали до улицы Викулова, там Дудко избавился от самой сумки, а также порезал ножом паспорт (Тимониченко). В конце концов, я завез его домой и отправился к себе, лег спать. Потом мы съездили ко мне в гараж, он спрятал там свои вещи – как теперь известно, патроны и гранаты».

Казаков также упомянул сегодня, что Дудко сильно выпивал, и он удивлялся, как подельник мог числиться в секретной службе. «Но я далек был от мысли, что все это (вранье про диверсионный центр, личность Тимониченко и т.д.) – лишь нагромождение», – добавил осужденный.

Напомним, рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил.

В СКР ранее сообщали, что Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршрут. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко в ходе судебного процесса своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание на шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдателями выдвинуты свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другому мнению, преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ, работая в ПАО «Т-Плюс».

Адвокаты Дудко сегодня до заседания озвучивали 5 ошибок следствия, которые, по их мнению, позволяют говорить о фальсификации дела. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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