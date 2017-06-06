Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко впервые после своего покушения расскажет о том, как едва не погиб от рук киллера, 7 июня. Такое решение принял сегодня Чкаловский районный суд, отложив рассмотрение уголовного дела экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства бывшего руководителя милиции города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе сегодняшнего заседания допрашивался подельник Дудко – Игорь Казаков. Он в подробностях рассказал, как готовилось убийство Тимониченко. В общей сложности допрос соучастника покушения длился почти четыре часа и фактически завершен не был. Суд принял решение продолжить его завтра, 7 июня, в 10.00. После окончания допроса Казакова, к кафедре, наконец, будет вызван Борис Тимониченко.

Напомним, рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На суде Казаков заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршрут. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Казаков рассказал сегодня, с Дудко он познакомился через друзей около шести лет назад. «Дудко дал понять, что является действующим сотрудником спецслужб, позиционировал себя как начальник диверсионного центра. Рассказывал, что ездил в Сирию, был в Югославии, Таджикистане, там занимался обменом военнопленных. Лично меня он попросил повозить по делам его организации, которая следила за человеком (Тимониченко), который занимается промышленным шпионажем в военной промышленности и работает с китайцами. Я принимал это на веру, помогал совершенно безвозмездно». О том, что по словам Казакова, происходило в день покушения, можно почитать в материале агентства.

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Дудко в ходе судебного процесса своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание на шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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