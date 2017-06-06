Вторник, 6 июня 2017, 18:29 мск

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Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО, ВИДЕО)

Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко впервые после своего покушения расскажет о том, как едва не погиб от рук киллера, 7 июня. Такое решение принял сегодня Чкаловский районный суд, отложив рассмотрение уголовного дела экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства бывшего руководителя милиции города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе сегодняшнего заседания допрашивался подельник Дудко – Игорь Казаков. Он в подробностях рассказал, В общей сложности допрос соучастника покушения длился почти четыре часа и фактически завершен не был. Суд принял решение продолжить его завтра, 7 июня, в 10.00. После окончания допроса Казакова, к кафедре, наконец, будет вызван Борис Тимониченко.

Новый День: Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО)

Напомним, рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта.

Новый День: Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО)

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На суде Казаков заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Новый День: Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО)

Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршрут. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Новый День: Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО)

Казаков рассказал сегодня, с Дудко он познакомился через друзей около шести лет назад. «Дудко дал понять, что является действующим сотрудником спецслужб, позиционировал себя как начальник диверсионного центра. Рассказывал, что ездил в Сирию, был в Югославии, Таджикистане, там занимался обменом военнопленных. Лично меня он попросил повозить по делам его организации, которая следила за человеком (Тимониченко), который занимается промышленным шпионажем в военной промышленности и работает с китайцами. Я принимал это на веру, помогал совершенно безвозмездно». О том, что по словам Казакова, происходило в день покушения, можно почитать .

ВИДЕО

Дудко в ходе судебного процесса своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание на шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Новый День: Суд отложил допрос Бориса Тимониченко, ставшего жертвой покушения (ФОТО)

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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