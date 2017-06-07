«Отчетливо помню пистолет и лицо стрелка: генерал Тимониченко впервые рассказал о покушении на его жизнь

Бывший начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко впервые после покушения рассказал о том, как едва не погиб от рук киллера. Генерала допросили сегодня в качестве потерпевшего в Чкаловском районном суде, где рассматривается дело экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства бывшего руководителя милиции города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе своего выступления Тимониченко впервые в деталях рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. «Я вышел из квартиры, достал ключи от машины, вышел в холл к лифту. Сбоку находилась деревянная дверь, огораживающая тамбур с мусоросбросом. С этого тамбура открылась дверь, появился мужчина. Первым делом я зафиксировал силуэт человека ростом под 185 см. Он был одет в куртку, на голове – капюшон. В доли секунды я увидел вытянутую руку, в которой был пистолет, по конфигурации «Макаров» с глушителем. Буквально моментально в голове пронеслись вопросы «что такое, за что?». И тут я слышу лязганье затвора и выстрел, после этого падаю, – сообщил потерпевший. – Я до сих пор в голове вижу это оружие, представляю глушитель, его потертости. Я фиксировал фотографически лицо стрелявшего, запомнил его четко. Я упал, как забирали мою сумочку, не помню. Я сознания не терял при этом, но был обездвижен. Пуля прошла рядом с голосовыми связками, поэтому еще не мог говорить и видел, как растекается кровь».

Через некоторое время появился сосед, который поднял генерала, и позже была вызвана скорая помощь, которая доставила Тимониченко в больницу.

Потерпевший сегодня однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. «Стрелял – Дудко. На 100% я уверен. То, что Дудко – исполнитель, я говорю однозначно. Когда было опознание, вывели трех человек. Среди них был Дудко, я точно знал, что это человек, который в меня стрелял», – отметил Тимониченко. Он также добавил, что в своей жизни не занимался криминалом, у него не было серьезных конфликтов в личной жизни и в профессиональной деятельности. Поэтому не понимает, кому могла понадобиться его ликвидация. «Я ничего не опасался, у меня не было необходимости ходить и оглядываться. Поэтому я не замечал слежки за собой со стороны Дудко и Казакова. Может быть, когда Дудко был уволен, он посчитал, что в этом виноват я. Не могу исключать, что все это время у него было негативное отношение ко мне. Причем во встрече с приятелями мелькали фразы о Дудко, который спрашивал обо мне, задавал вопросы «жив ли еще Тимониченко?». Кроме того, он спрашивал про мой автомобиль…», – сказал бывший глава УВД Екатеринбурга.

Генерал пояснил, что познакомился с Дудко в 1996 году, пересекался с ним по роду службы в правоохранительных органах. В 2001 году Тимониченко работал начальником криминальной милиции – первым заместителем начальника УВД города. «В тот год поступила информация о неблагонадежном поведении Дудко. Он не выходил на работу, сотрудники его прикрывали, приходил он на работу в состоянии алкогольного опьянения. В своей комнате отдыха мог проводить по нескольку дней. Мне как руководителю была поставлена задача провести проверку. Мы опрашивали сотрудников, получили доказательства недостойного поведения Дудко. Ему было предложено уволиться. После того, как он был уволен, до момента расследования я с ним не встречался, не переписывался, его судьбой не интересовался», – добавил потерпевший.

Рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта.

На втором слушании допросили подельника Дудко – Игоря Казакова. Он рассказал, что Дудко ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима.

В СКР сообщали, что Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание на шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Вместе с тем, Дудко обвиняется в еще одном преступлении. Он поджег Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с сожительницей которого у любовницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. Внедорожник был уничтожен огнем, владельцу был причинен ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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