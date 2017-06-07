Тимониченко назвал желаемое наказание для киллера, пытавшегося его убить

Бывший начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко пояснил, что будет включено в требования о компенсации материального и морального ущерба, нанесенного ему в результате покушения.

«Точная сумма будет сформирована впоследствии. Сейчас я могу сказать, что после покушения я вместе с супругой находился на лечении в Израиле (генералу там делали очередную операцию после посещения двух екатеринбургских больниц – прим. ред.). Самое лечение оплачивала компания ПАО «Т-Плюс», в которой я работаю. Но билеты на самолет я покупал самостоятельно, в этом смысле будут предъявлены требования по компенсации. В материальный ущерб будет включено похищенное у меня имущество, а также дополнительные затраты, которые я несу и буду нести дальше в связи с моим лечением, покупкой дорогостоящих лекарств», – сказал сегодня в ходе заседания отставной генерал.

Он добавил, что требования по компенсации морального вреда будут основываться на мучениях и травмах, которые он получил в результате неудачной попытки убийства. Однако эти нюансы были озвучены сегодня на заседании в закрытом от СМИ режиме. Наконец, суд попросил Тимониченко высказать мнение о виновности Дудко и желаемом наказании. «Что заслужил согласно закону», – резюмировал бывший глава УВД Екатеринбурга.

На этом судебное заседание было завершено, на следующее слушание вызваны свидетели. Процесс возобновится завтра, 8 июня, в 10.00.

Напомним, сегодня Тимониченко был допрошен в качестве потерпевшего, и в подробностях рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Генерал однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел.

Рассмотрение дела против Олега Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта. На втором слушании допросили подельника Дудко – Игоря Казакова. Он рассказал, что Дудко ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима.

В СКР сообщали, что Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко своей вины не признал, 5 июня кулуарно просил репортеров обратить внимание не шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Вместе с тем, Дудко обвиняется в еще одном преступлении. Он поджег Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с сожительницей которого у любовницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. Внедорожник был уничтожен огнем, владельцу был причинен ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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