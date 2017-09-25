«Тимониченко поставил свою репутацию против моей свободы»: обвиняемый в покушении на генерала намекнул о настоящем киллере

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга сегодня завершился допрос 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства генерала Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после обеденного перерыва Дудко намекнул на то, что его опознание как киллера походило на театрализованное представление, поскольку было подстроено сотрудниками угрозыска. Подсудимый считает, что сыщики раскрыли Тимониченко личность подозреваемого по дороге на процедуру опознания. Таким образом, генерал знал, что увидит перед собой именно бывшего начальника Орджоникидзевского РОВД.

«Сотрудники уголовного розыска подсказали Тимониченко, что ему надо опознать именно Дудко. Видимо, ему духу не хватило сказать, что это был не я. Он дал заведомо ложные показания, якобы опознав меня по седым волосам и одутловатости лица. При этом я сильно внешне отличался от двух других статистов. Я вообще ставлю под сомнение всю работу следствия. Например, был ли выстрел? Лично я глубоко сомневаюсь в этом. Считаю, что Тимониченко ударили заточкой, – сказал на допросе Дудко и далее витиевато высказал мнение, что покушение, вероятно, было подстроено. – Могу предположить, что под меня специально вся эта комбинация была выстроена. У меня есть некоторые соображения (о том, кто в действительности стрелял в Тимониченко, – прим. ред.), но я их не буду сейчас озвучивать суду. Готов об этом говорить только с серьезными высокопоставленным сотрудникам (каких именно ведомств, Дудко не уточнил, – прим. ред.). Это все-таки предположения, и я не хочу кого-то огульно обвинять. Но еще раз скажу: Тимониченко лжет, оговаривая меня. Он поставил свою репутацию против моей свободы».

В первой половине дня на допросе Дудко заявил о наличии алиби в дни поджога внедорожника Toyota Land Cruiser бизнесмена Романа Шпейта и покушения на Тимониченко. Якобы обвиняемый находился дома со своей семьей. Дудко считает, что другой фигурант уголовного дела – «солевой наркоман» Игорь Казаков, которого следствие называет подельником подсудимого, оговорил его в связи с тем, что заключил досудебное соглашение. В соответствии с ним он обязан был помочь раскрыть следственным органам еще одно преступление.

По словам Олега Дудко, к его увольнению генерал не имел никакого отношения, и конфликтов между ними не было. Поэтому у него не было мотива для убийства экс-начальника УВД города. Он добавил, что предъявленное ему обвинение в попытке покушения на Тимониченко за деньги – «это глупость, абсурд и полнейшая нелепица». По мнению Дудко, за покушением на Тимониченко могут стоять «некие организованные лица», которые использовали Казакова. Тот, в свою очередь, дал показания на Дудко, опасаясь ликвидации или мести со стороны организаторов.

Рассмотрение дела Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. В ходе слушаний были допрошены свидетели и один из потерпевших – бизнесмен Роман Шпейт, чей внедорожник Toyota Land Cruiser, как утверждает следствие, полностью сжег Дудко из-за конфликта. Он возник у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой. Машина была полностью уничтожена огнем.

По эпизоду о покушении на Тимониченко допросили самого генерала. Он подробно рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Тимониченко однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. Вместе с тем генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления. Также на процессе были допрошены бывшие коллеги обвиняемого, которые рассказали о причинах увольнения Дудко – оказалось, что экс-силовик ушел в запой и не появлялся на работе несколько месяцев. Сам обвиняемый, впрочем, заявляет, что уволился по выслуге лет.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На текущем судебном процессе Казаков сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотится» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги в сумме 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Отметим, что следствием не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. К тому же, не найдено орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство. Ранее высказывалось мнение, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых Борис Тимониченко активно сажал в 90-е годы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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