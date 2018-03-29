Дом загорится – крайнего не будет. Проверяющие рассказали о белых пятнах в пожароопасности многоквартирников

После катастрофы в Кемерове под тотальную проверку попали все ТРЦ России. Но такая трагедия может произойти не только в торговом центре, ни один жилой дом не застрахован от пожара. Только все подряд жилые дома никто инспектировать не возьмется – да и это прямо запрещено. Многоэтажки органы надзора проверяют от стадии проекта до сдачи в эксплуатацию – да только проверяют чаще не здания, а бумаги, высотки же вообще белое пятно в законе. МЧС со своей проверкой может прийти только на восьмом году жизни дома. Большинство пожаров возникают из-за проводки – а кабели весьма удобный способ экономии для застройщика. Об этих и других нюансах проверок жилых домов сегодня в Екатеринбурге на пресс-конференции рассказали сами проверяющие.

Заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожнадзору Станислав Шевелев:

С 1 января 2007 года органы Госпожнадзора не осуществляют деятельность по участию в работе по выбору площадок под строительство. Не проверяют в процессе строительства, реконструкции, капремонта на соответствие законом, не выдают заключение при окончании строительства. реконструкции, не участвуют в согласовании экспертизы. То есть на всех этапах от выбора площадки до ввода в эксплуатацию органы ГПЖ не участвуют.

Если мы говорим о жилых многоквартирных домах высотой 25 метров и больше, то мы вправе спланировать проверку через 7 лет. То есть через 3 года после ввода в эксплуатацию можем планировать, через 7 лет выйти с проверкой. Вывод: с плановой проверкой мы на объекте появимся в лучшем случае через 10 лет. Это делается в целях минимизации нагрузки на бизнес.

Согласно 25-й ст. Конституции РФ, жилище неприкосновенно, не является объектом надзора и войти туда проблематично. Другое дело территории общего пользования, чердаки, подвалы и т.д. Здесь надзор осуществляется в положенные сроки, но массовый надзор (как сейчас с ТРЦ, – прим. ред.) мы не проводим. Надзор всего 14 %. Есть профилактические мероприятия. Каждый год у нас в различных мероприятиях (в школах, садиках и прочем) так или иначе задействовано около 400 тысяч человек. Это на всю Свердловскую область. Массовых проверок или массовых учебных эвакуаций из жилых домов нет, как и нет нормативной для этого базы.

76 % пожаров у нас происходит в жилье, и частном, и многоквартирном. Из них 37 % – электротехнические причины. Это действительно серьезная проблема. Это самый большой процент среди причин возникновения пожаров.

Зам технического директора по науке «Холдинга Кабельный Альянс» Андрей Боев:

Когда наступает время прокладывать кабельную продукцию, встает вопрос, на чем сэкономить. Стоимость кабельной продукции составляет до 5 % от стоимости проекта. Нельзя же сэкономить на отделке, это заказчик сразу увидит – нельзя положить не ту плитку, поставить не те стеклопакеты, даже розетку мы видим. А проводку мы не видим. «Вроде, это не увидят, лампочка будет светиться». Но вопрос в чем – когда будет максимальная нагрузка, когда включат чайники, утюги, в пиковый момент времени, тогда может случится проблема. Либо кабель будет постоянно перегреваться в пиковые нагрузки и быстрее выйдет из строя, то есть было заложено 30 лет, а он отработает 10 лет.

Руководитель Уральского управления Росстандарта Светлана Михеева:

У всех материалов должны быть подтверждающие их качество документы. Даже если потребитель покупает мешок цемента. С чем мы сталкиваемся при проверке застройщиков. Иной раз цемент продается просто как сахар-песок в полиэтиленовом пакете. Без правильной тары, без документов. Лакокрасочные материалы, которые могут быть токсичными и горючими, по ним также пройдет проверка в 2018 году. Столкнулись с такой проблемой. Есть большое предприятие, называется ИП Иванов, у него есть ИП Иванов-плюс (спикер, видимо, ошибся и хотел обозначить юрлицо, – прим. ред.), ИП Иванов-минус. Здесь он арендует что-то, здесь у него не краска, а что-то другое, и мы не можем провести проверку. Мы запланировали провести проверку ИП Иванов, а он краску продает как ИП Иванов-минус. Но предприятия ставятся на контроль, проверка будет на следующий год.

Начальник отдела строительного надзора за объектами жилья департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Роман Демидов:

Екатеринбург растет вверх. Нормативная база строительных норм, к сожалению, на текущий момент практически вся осталась до 75 метров. То есть до 25 этажей. В части технологии строительства для того, что выше 25 этажей, пока ничего нет. Есть объекты, которые выше 100 метров. Это особо опасные жилые здания и объекты, они подлежат надзору федерального органа, Ростехнадзору. А вот этот промежуток, между 75 и 100... здесь с документацией все не очень хорошо обстоит, в том числе и по технике безопасности.

В ходе строительного надзора рассматриваются вопросы санитарной, противопожарной, механической безопасности. Ключевой и базовый элемент проверок – самоконтроль подрядчиков. Подрядчики смотрят за материалами, которые применяют, правильность их применения, освидетельствование скрытых работ. Их принимает заказчик. Мы скрытые работы ежедневно проверять не можем.

И. о. начальника государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина:

В проектной документации 15-16 разделов, застройщик их все знать не может. Поэтому проектную документацию он доверяет экспертизе. Проведение экспертизы ограничено по срокам, проектную документацию жилых домов мы должны рассмотреть за 45 дней. С 2012 года государство ввело понятие «негосударственная экспертиза». Все объекты, которые строятся за бюджетный счет, обязаны проходить госэкспертизу. Объекты высотой более 100 м обязаны проходить Главгосэкспертизу. Объекты, которые строятся не за государственный счет, могут проходить негосударственную экспертизу. Разница между государственной и негосударственной экспертизой – в подходе. Госэксперты нашего управления в части проверки пожарной безопасности – все когда-то были инспекторами, которые сами участвовали в тушении пожаров, нет ни одного человека, который мог бы пойти на уменьшение требований с точки зрения безопасности.

Ни в коем случае недопустимо расчетом противопожарного риска исключать систему автоматического пожаротушения автостоянки – а это сплошь и рядом происходит.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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