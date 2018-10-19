В горевшем всю ночь доме на Сортировке пожарные уже находили нарушения

Прокуратура проверяет ТСЖ дома по улице Таежной, где этой ночью произошел пожар. Нарушения правил пожарной безопасности здесь уже фиксировали, в том числе находили хлам в подъезде и говорили о загромождении двора автомобилями.

Сегодня с позднего вечера практически до рассвета пожарные тушили дом на Таежной, 11. Пострадали трое детей, один из них, новорожденный, сейчас в больнице, в горздраве его состояние пообещали прокомментировать в ближайшее время.

Было эвакуировано 136 человек, в том числе 15 детей

В МЧС по Свердловской области уже сообщили, что тушить пожар им мешали автомобили, припаркованные у подъезда. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что дом обслуживает ТСЖ «Уют», и это товарищество уже имеет штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Предыдущая проверка проходила в октябре 2016 года, и тогда сотрудники МЧС нашли нарушения, среди которых захламление мусоропровода, проблемы с проездом к дому машин экстренных служб. После той проверки ТСЖ выписали штраф в 75 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности», было выдано предписание об устранении нарушений правил пожарной безопасности. «В ходе настоящей проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка, надлежащим ли образом проверено исполнение выданного предписания должностными лицами органов противопожарного надзора, а также исполнено ли было предписание со стороны товарищества собственников жилья», – добавили в прокуратуре.

В марте этого года после катастрофы в Кемерове, где в торговом центре погибли десятки людей, по всей стране прошли проверки в ТЦ, школах, детсадах. Чаще всего пожары случаются в жилых домах, и тогда надзорные ведомства и МЧС говорили, что ни один жилой дом не застрахован от пожара. Все подряд жилые дома никто инспектировать не возьмется – да и это прямо запрещено.

Екатеринбург, служба информации

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