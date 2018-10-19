Пожар в 16-этажном жилом доме тушили всю ночь

Почти всю ночь пожарные Екатеринбурга боролись с огнём: на улице Таежной поздно вечером загорелся 16-этажный жилой дом.

Яндекс.Карты

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 22:41. Горел мусоропровод с 9 по 16 этаж, площадь пожара составила 100 кв. м. Еще до прибытия пожарных из дома выбежали 78 человек, из них 28 детей. Еще 58 человек, в том числе 15 детей, пожарные эвакуировали по лестницам, снабдив людей дыхательными аппаратами.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности «Пожар № 3». На месте работали 32 единицы пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава. Эвакуированных жильцов временно разместили в ДК «Сортировочный» на улице Соликамской.

Отбой пожару был дан только в 04:47 утра, жильцы вернулись в свои квартиры. Информация о пострадавших не поступала.

По словам пожарных, при работе они столкнулись с рядом сложностей. Двор жилого дома был плотно заставлен многочисленными автомобилями жильцов дома, что препятствовало установке пожарных автолестниц и проезду спецтехники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.10.18

19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Высокинский назначил очередного вице-мэра – им стал давний соратник Куйвашева. / В УрФУ отменили праздничный хоровод студентов из-за событий в Керчи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»