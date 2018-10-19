«Люди кричали: детей спасите», – жители Екатеринбурга рассказали, как убегали из горящей многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге этой ночью горела многоэтажка. Чудом никто серьезно не пострадал. Причину пожара еще выясняют, но уже понятно: огонь быстро распространялся из-за хлама на всех этажах, а тушению мешали автомобили. РИА «Новый День» публикует рассказы людей, которые спасались от огня и дыма.

Как спасались люди из пожара

Пожар в доме на Таежной вспыхнул около 11 часов вечера, многие готовились ко сну. Загорелась кладовка на 9 этаже, огонь быстро распространился вверх до последнего, 16-го, этажа. Этому, вероятно, способствовало захламление коридоров: на всех этажах там склады всего, что люди не пожелали хранить в квартирах. Велосипеды, матрасы, тазики, книги, пианино, снегокаты, обогреватели, лопаты, покрышки – это только то, что удалось опознать на пепелище. Огонь к квартирам не подобрался, но дымило очень сильно.

«Услышали крики, старший ребенок сказал: что-то горит. Муж выглянул в окно, там такой дым валил, дышать стало нечем. Открыли дверь, коридор из-за дыма было не видно. Мы выбежали из квартиры, там уже с пожарными столкнулись. Они выводили людей, люди кричали «Детей спасите!" Мы на ощупь шли, я даже детей потеряла, старший младшего вывел. Мы вовремя успели выбежать, 12-13-й этажи не успели, их через крышу выводили», – рассказала Светлана Муравенко.

«В 11 примерно услышали запах гари, задраили дверь, было видно, что по коридору не пройти. Вышли на балкон, дышали через мокрые тряпки. Потом пожарные нас вывели», – говорит Александр Кабанов. «Около 11 часов запах почувствовали. Потом огонь увидели, собрались, побежали. Лифты работали, но мы не рискнули на них спускаться, пешком пошли. Ночью грелись в магазине», – добавляет Юрий Коуров. «Ламинат весь вскрылся, очень много воды – до десяти ведер считала, потом перестала… Ночью сначала подумала: что-то соседи шуметь стали. А потом начали кричать, стучать по батареям», – поделилась пенсионерка Наталья Федоровна. Почему начался пожар, они предположить не могут – жильцы говорят, все кладовки были закрыты, на металлических дверях висели замки, проводку в кладовке замкнуть не могло – там нет электричества, да и окурок залететь не мог – сплошное остекление.

Самостоятельно из дома эвакуировались 78 человек, 58 жильцов выводили спасатели – по лестничным маршам и через крышу. «Восхищены МЧС. На этаже сильный дым, в двух квартирах соседних люди кричат, о помощи просят, светят фонариками. В одной женщина с ребенком, в другой мужчина. Спасатель с крыши на веревке спустился, забрал ребенка прямо в одеяле, поднялся наверх с ним», – поделился один из жильцов.

В МЧС отметили, что тушить огонь мешали припаркованные у дома автомобили. «При тушении сложность была в том, что дворовая территория плотно заставлена техникой, пришлось нашим водителям проявлять мастерство при вождении автомобиля, чтобы установить высотную технику для спасения людей с этажей», – прокомментировал сотрудник МЧС, работавший на месте.

Как спасались люди – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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