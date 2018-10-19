Горздрав: после пожара на Сортировке двое детей остаются в больнице

После пожара в доме на улице Таежной двое детей остаются в больнице. Но их состояние опасений у врачей не вызывает.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, всего после пожара в больницу привезли пятерых детей. Их всех внимательно осмотрели. Троих сразу же отпустили домой, двое пока находятся в стационаре вместе с родителями. Одному ребенку год, второму три месяца. В горздраве подчеркнули, что осмотр показал: с малышами все порядке, отравления продуктами горения у них нет, но так как это очень маленькие дети, их решено было оставить под наблюдением.

Пожар на Таежной начался около 11 часов вечера, загорелся мусоропровод на 9 этаже, очень быстро пожар распространился до верхнего, 16 этажа. Людей эвакуировали, практически до утра жильцы верхних этажей не могли попасть домой.

Тушению мешали автомобили, запаркованные у дома. В прокуратуре заявили, что два года назад ТСЖ этого дома уже штрафовали за захламленный подъезд и проблемы с парковкой и проездом спецтехники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.10.18

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