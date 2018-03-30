К профкому Качканарского ГОКа возникли налоговые претензии: электоральные амбиции профсоюзных лидеров оказались под угрозой

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями свердловского ГУВД провели изъятие финансовых документов в профсоюзном комитете Качканарского горно-обогатительного комбината. Документы касаются отчетности по кассе взаимопомощи работников ГОКа за 2017 год.

По данным налоговых органов профсоюз должен был платить налоги с каждой выданной работнику ссуды, но этого не делал. По информации источников «Нового Дня» в профкоме комбината история с кассой взаимопомощи тянется уже не первый год.

«Раньше взносы в кассу взаимопомощи осуществлялись официально – через кассу предприятия. Однако пару лет назад эта практика была признана непрофильной для бухгалтерии комбината, что вполне логично. Так что профсоюз начал самостоятельно собирать эти деньги и в случае необходимости выдавать беспроцентные кредиты работникам. По мнению налоговых органов, невыплата процентов – это прибыль, и с этой прибыли необходимо платить налоги, чего профком – не делал. Анатолия Александровича (Анатолий Пьянков – глава профсоюза Качканарского ГОКа, – прим. ред.) не раз спрашивали – проблем по этой теме не будет? Он всегда говорил, что там все чисто. Вот теперь налоговая и выяснит, насколько там все чисто», – отметил собеседник агентства.

Представители ГОКа, в свою очередь, подчеркивают, что данная налоговая проверка – не касается взаимодействий работодателя и профсоюза – это строго взаимоотношения государства и налогоплательщика.

Остается добавить, что если аудит серьезно ударит по профсоюзной кассе Анатолия Пьянкова, то это может угрожать его электоральным претензиям. Он не раз пытался покорить качканарских избирателей в союзе с местными коммунистами и отдельными представителями городской управы, и пусть пока неудачно, но надежды профсоюзный лидер, очевидно, не теряет. Осенью этого года в муниципалитете пройдут выборы депутатов городской думы, а значит, и главы Качканара, так как на мэрский пост он назначается избранными депутатами, и Анатолий Пьянков уже объявил о намерении профсоюза участвовать в данной кампании.

По информации источников, на эти цели планировалось направить годами накапливаемый забастовочный фонд профсоюза. Однако в данной ситуации пока непонятно – удастся ли сохранить этот фонд до осенних выборов. Не исключено, что эти деньги придется направить на латание финансовых дыр, которые вполне могут образоваться после налогового аудита.

Екатеринбург, служба информации

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