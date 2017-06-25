Коммунисты решили сделать из уральского Качканара показательный протестный город

Похоже, что свердловский моногород Качканар станет экспериментальной электоральной площадкой для представителей КПРФ. «Левые» планируют максимально повысить протестность среди жителей города с прицелом на грядущие в 2018 году мэрские и депутатские выборы, и уже в ближайший вторник – 27 июня коммунисты проведут первую акцию, чтобы раскачать качканарского избирателя.

Напомним, что в Качканаре сложилась довольно сложная административно-политическая ситуация. Глава муниципии Сергей Набоких вроде как оппозиционер (в свое время был выдвинут в мэры от СР) и непримиримо воюет с местными депутатами-единороссами, которые де-факто контролируют качканарскую гордуму. С другой стороны Набоких активно конфликтует с руководством градообразующего предприятия – Качканарского горно-обогатительного комбината. Ситуация для мэра, казалось бы, патовая и надо как-то договариваться о взаимодействии с думой и комбинатом, но здесь Набоких уже не первый год помогает то, что профсоюзом ГОКа руководит еще один вроде как оппозиционер – Анатолий Пьянков, который на противостоянии с руководством предприятия активно зарабатывает политический капитал.

Во время последней госдумской кампании Пьянков попытался даже этот капитал реализовать и выдвинул свою кандидатуру в депутаты нижней палаты российского парламента, но попытка была неудачной, и профсоюзный лидер опять копит силы перед грядущими электоральными баталиями. А грядут они совсем скоро – в 2018 году, когда в Качканаре пройдут очередные выборы главы города и депутатов местной думы. И пусть это не федеральный и даже не региональный уровень, но Набоких твердо намерен сохранить за собой мэрское кресло, а Пьянков укрепить свои общественно-политические позиции хотя бы и на уровне города.

Между тем, как сообщают источники в качканарской гордуме, амбиции мэрско-профсоюзного тандема решили использовать коммунисты, и сейчас в городе складывается уже предвыборный триумвират из Набоких, Пьянкова и представителя КПРФ, депутата местной думы Габбаса Даутова.

«Схема вполне рабочая, у Набоких какой-никакой, но адмресурс. У Пьянкова – избиратели, в городе ведь всё завязано на комбинат, практически все там работают, или кто-то из семьи там работает. Даутов представляет крупную партию, а это тоже мощный ресурс. Так что на выборах могут выступить неплохо», – отмечает один из депутатов Качканара.

Стоит отметить, что, по информации источников агентства, свою полезность для коммунистов Сергею Набоких и в большей степени Алексею Пьянкову придется доказывать авансом и в самое ближайшее время. Мэр и профсоюзный лидер должны будут отработать поддержку «левых» на осенних выборах свердловского губернатора, на которые КПРФ выдвинула в качестве кандидата малоизвестного в области Алексея Парфенова. Если Набоких-Пьянков покажут устраивающий коммунистов результат на выборах главы региона, то тем самым докажут эффективность и жизнеспособность триумвирата. Если же мэрско-профсоюзные ресурсы на практике окажутся фикцией, то и поддержка федеральной партии, очевидно, будет недолгой. Между тем, первой пробой сил данного объединения должен стать митинг рабочих комбината, анонсированный на вторник – 27 июня. Митинговать планируется против расформирования отдельных подразделений ГОКа и грядущих увольнений до 500 сотрудников комбината.

Казалось бы, митинг как митинг, ничего особенного, но необычность ситуации в том, что реальный повод для митинга, по-видимому, найти не удалось и протестную тему пришлось, мягко говоря, изобретать.

Согласно официальным заявлениям представителей ГОКа, увольнять рабочих никто не собирается. Расформирование одного подразделения – управления по ремонту оборудования комбината (УРОКа) действительно сейчас обсуждается, но, во-первых, решение по данному вопросу еще не принято, и, во-вторых, о сокращении «уроковцев» речи вообще не идет. Предполагается, что специалисты общей ремонтной службы будут распределены по цехам комбината, где каждый будет отвечать за свой конкретный участок работы – станок, оборудование и т.д. Пьянков, кстати, прекрасно осведомлен о том, что на самом деле представляет собой возможная реструктуризация УРОКа, но донести информацию до рядовых членов профсоюза не торопится.

«Давайте скажем сразу, что решение о реструктуризации подразделения еще не принято. И если мы УРОК расформируем, но я всех людей оставлю! Я хочу сделать нормальную, работающую механическую службу. Необходимо ремонтников «прицепить» к каждому цеху, чтобы люди работали в конкретных цехах и знали «свое» оборудование. Тогда и будет эффективность», – заявил в недавнем интервью управляющий директор ГОКа Алексей Кушнарев.

Однако, КПРФ, партия (еще раз – вроде как) оппозиционная, да и Набоких с Пьянковым все время в борьбе, так что протест нужен, и если нет повода к протесту, то его надо просто придумать.

«Набоких оба свои срока в мэрах не раз и не два использовал протестные инструменты для того, чтобы набрать предвыборные очки. Горняки народ особенный, а Набоких любое более-менее заметное недовольство старался организовать и возглавить, он же не «Единая Россия», а значит как бы не власть. Это все чередовалось с обещаниями реализации супер-проектов, скорого и обязательного процветания города и избавления от зависимости от ГОКа. Правда, всегда что-то или кто-то мешало, то зловредная ЕР, то кризис, то еще что-нибудь. Теперь, видимо, втроем (Набоких, Пьянков, Даутов – прим. НД) будут в те же игры играть и делать из Качканара – самый протестный муниципалитет в области. А потом может и дальше пойдут», – резюмирует собеседник агентства.

Свердловская область. Июнь 25, Служба информации

Свердловская область. Июнь 25. Другие новости 25.06.17

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