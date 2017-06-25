Воскресенье, 25 июня 2017, 20:34 мск

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Екатеринбург

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Коммунисты решили сделать из уральского Качканара показательный протестный город

Коммунисты решили сделать из уральского Качканара показательный протестный город

Похоже, что свердловский моногород Качканар станет экспериментальной электоральной площадкой для представителей КПРФ. «Левые» планируют максимально повысить протестность среди жителей города с прицелом на грядущие в 2018 году мэрские и депутатские выборы, и уже в ближайший вторник – 27 июня коммунисты проведут первую акцию, чтобы раскачать качканарского избирателя.

Напомним, что в Качканаре сложилась довольно сложная административно-политическая ситуация. Глава муниципии Сергей Набоких вроде как оппозиционер (в свое время был выдвинут в мэры от СР) и непримиримо воюет с местными депутатами-единороссами, которые де-факто контролируют качканарскую гордуму. С другой стороны Набоких активно конфликтует с руководством градообразующего предприятия – Качканарского горно-обогатительного комбината. Ситуация для мэра, казалось бы, патовая и надо как-то договариваться о взаимодействии с думой и комбинатом, но здесь Набоких уже не первый год помогает то, что профсоюзом ГОКа руководит еще один вроде как оппозиционер – Анатолий Пьянков, который на противостоянии с руководством предприятия активно зарабатывает политический капитал.

Во время последней госдумской кампании Пьянков попытался даже этот капитал реализовать и выдвинул свою кандидатуру в депутаты нижней палаты российского парламента, но попытка была неудачной, и профсоюзный лидер опять копит силы перед грядущими электоральными баталиями. А грядут они совсем скоро – в 2018 году, когда в Качканаре пройдут очередные выборы главы города и депутатов местной думы. И пусть это не федеральный и даже не региональный уровень, но Набоких твердо намерен сохранить за собой мэрское кресло, а Пьянков укрепить свои общественно-политические позиции хотя бы и на уровне города.

Между тем, как сообщают источники в качканарской гордуме, амбиции мэрско-профсоюзного тандема решили использовать коммунисты, и сейчас в городе складывается уже предвыборный триумвират из Набоких, Пьянкова и представителя КПРФ, депутата местной думы Габбаса Даутова.

«Схема вполне рабочая, у Набоких какой-никакой, но адмресурс. У Пьянкова – избиратели, в городе ведь всё завязано на комбинат, практически все там работают, или кто-то из семьи там работает. Даутов представляет крупную партию, а это тоже мощный ресурс. Так что на выборах могут выступить неплохо», – отмечает один из депутатов Качканара.

Стоит отметить, что, по информации источников агентства, свою полезность для коммунистов Сергею Набоких и в большей степени Алексею Пьянкову придется доказывать авансом и в самое ближайшее время. Мэр и профсоюзный лидер должны будут отработать поддержку «левых» на осенних выборах свердловского губернатора, на которые КПРФ выдвинула в качестве кандидата малоизвестного в области Алексея Парфенова. Если Набоких-Пьянков покажут устраивающий коммунистов результат на выборах главы региона, то тем самым докажут эффективность и жизнеспособность триумвирата. Если же мэрско-профсоюзные ресурсы на практике окажутся фикцией, то и поддержка федеральной партии, очевидно, будет недолгой. Между тем, первой пробой сил данного объединения должен стать митинг рабочих комбината, анонсированный на вторник – 27 июня. Митинговать планируется против расформирования отдельных подразделений ГОКа и грядущих увольнений до 500 сотрудников комбината.

Казалось бы, митинг как митинг, ничего особенного, но необычность ситуации в том, что реальный повод для митинга, по-видимому, найти не удалось и протестную тему пришлось, мягко говоря, изобретать.

Согласно официальным заявлениям представителей ГОКа, увольнять рабочих никто не собирается. Расформирование одного подразделения – управления по ремонту оборудования комбината (УРОКа) действительно сейчас обсуждается, но, во-первых, решение по данному вопросу еще не принято, и, во-вторых, о сокращении «уроковцев» речи вообще не идет. Предполагается, что специалисты общей ремонтной службы будут распределены по цехам комбината, где каждый будет отвечать за свой конкретный участок работы – станок, оборудование и т.д. Пьянков, кстати, прекрасно осведомлен о том, что на самом деле представляет собой возможная реструктуризация УРОКа, но донести информацию до рядовых членов профсоюза не торопится.

«Давайте скажем сразу, что решение о реструктуризации подразделения еще не принято. И если мы УРОК расформируем, но я всех людей оставлю! Я хочу сделать нормальную, работающую механическую службу. Необходимо ремонтников «прицепить» к каждому цеху, чтобы люди работали в конкретных цехах и знали «свое» оборудование. Тогда и будет эффективность», – заявил в недавнем интервью управляющий директор ГОКа Алексей Кушнарев.

Однако, КПРФ, партия (еще раз – вроде как) оппозиционная, да и Набоких с Пьянковым все время в борьбе, так что протест нужен, и если нет повода к протесту, то его надо просто придумать.

«Набоких оба свои срока в мэрах не раз и не два использовал протестные инструменты для того, чтобы набрать предвыборные очки. Горняки народ особенный, а Набоких любое более-менее заметное недовольство старался организовать и возглавить, он же не «Единая Россия», а значит как бы не власть. Это все чередовалось с обещаниями реализации супер-проектов, скорого и обязательного процветания города и избавления от зависимости от ГОКа. Правда, всегда что-то или кто-то мешало, то зловредная ЕР, то кризис, то еще что-нибудь. Теперь, видимо, втроем (Набоких, Пьянков, Даутов – прим. НД) будут в те же игры играть и делать из Качканара – самый протестный муниципалитет в области. А потом может и дальше пойдут», – резюмирует собеседник агентства.

Свердловская область. Июнь 25, Служба информации

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