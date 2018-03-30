Жителей Академического активно зовут на протестный митинг 1 апреля

Жителей Академического активно призывают выйти на митинг. Активисты призывают людей не оставаться равнодушными и защитить от вырубки лес, расположенный на территории строящегося района. Речь идет роще между улицами Краснолесья и Мехренцева.

Напомним, роща до недавнего времени принадлежала РАН. Однако ученые не смогли изыскать денег, и проект общежития, стадиона и учебных корпусов не был реализован. Земля была передана АИЖК, и участок площадью в 24 га был разыгран между застройщиками. Ожидается, что его освоением займется «Атомстройкомплекс».

Между тем вырубка леса уже началась – больше недели на опушке лежат сложенные бревна и ветки.

Активисты, собирающие митинг, обошли все окрестные дома – на дверях подъездов, припаркованных машинах и столбах расклеены листовки с анонсом митинга, который состоится 1 апреля в 11 часов утра. Цель протеста – остановить АИЖК, отменить конкурсы и остановить застройку рощи.

Резоны у протестующих вполне убедительные: по словам организатора схода Дениса Каракоза, ученые, когда избавлялись от ненужного участка, подали заниженные отчеты о численности населения. Якобы по этим бумагам в трех микрорайонах живет всего 22 тысячи человек и достраивать социальную инфраструктуру при появлении новых домов не понадобится. Тем временем уже сегодня районные школы перегружены, дети учатся в три смены. По данным «РСГ-Академическое» на март 2016 года, только в одном Академическом уже тогда проживало 70 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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