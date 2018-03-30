Предприятию РМК не дали складировать опасные отходы в Полевском

«Уралгидромедь» (предприятие, входящее в структуру РМК) не сможет складировать опасные отходы своего производства на территории Полевского городского округа. Такое решение приняли депутаты местной думы.

Как сообщает сайт «ПроПолевской», в ходе заседания профильного комитета обсуждалось возможное изменение в Правилах землепользования и застройки Полевского городского округа. Два предприятия, «Уралгидромедь» и «Пиастрелла» (принадлежит одному из бывших мэров Полевского), обратились в администрацию Полевского городского округа с просьбой изменить назначение используемых ими земельных участков – перевести из земель, предоставленных для недропользования, в земли производственных объектов. Эта мера даст им возможность складировать на своей территории промышленные отходы. Что касается «Уралгидромеди», у предприятия два участка земли: перевод одного из них даст возможность складировать отходы 1, 2 и 3 класса опасности, второго – 4 и 5 клас­са опасности.

Данный вопрос рассматривался и на предыдущем заседании комитета, в феврале. Так как дело касается экологического благополучия, депутаты не спешили давать добро и запросили у руководства предприятий ряд документов. Документация была предоставлена, но не в полном объёме и с некорректными формулировками: непонятно, о каких земельных участках идёт речь и какие конкретно просьбы. Сотрудники «Уралгидромеди» на контакт с депутатами не выходят.

На сессии депутаты единогласно проголосовали против изменения статуса земельных участков, занимаемых заводом «Уралгидромедь», на категорию «Земли производственного назначения». Просьбу «Пиастреллы» большинство депутатов поддержали, так как по этому предприятию у них вопросов нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

В Висимском заповеднике ждут весну, чтобы пустить туристов на экотропу и в лесной отель (ФОТО). / Вопрос об отставке Карапетяна официально внесен в повестку заседания Заксобрания (ДОКУМЕНТ). / Налетчики похитили из екатеринбургской закусочной 50 кг пельменей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»