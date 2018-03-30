Вторая зона комплексной застройки в Екатеринбурге появится на месте завода ЖБИ

На сегодняшних публичных слушаниях в Екатеринбурге были одобрены изменения в правила застройки, в том числе – еще один участок получил статус «зоны комплексного развития территории» (КРТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой зона стала площадка завода «Бетфор» (принадлежит группе ЛСР). Напомним, понятие «зона КРТ» – относительно новое. Градостроители намерены использовать его для более эффективной реновации старых промзон или жилых кварталов. Если говорить упрощенно, к проекту застройки территории такого типа применяются менее строгие параметры, чем для других, чтобы привлечь инвестора. Например, нет ограничений по высоте жилых зданий, а также по максимальной площади самого участка. Но есть ряд обязательных условий – не менее 1 веломеста на 10 квартир, не меньше 60 мест в детсадах и 120 мест в школах на 1000 жителей. Кроме того, не менее 10% участка должна составлять зеленая зона. Как рассказал замглавы администрации Алексей Белышев, разработка градостроительной документации на эту территорию займет около года.

Первой такой зоной в Екатеринбурге стал участок частной застройки в квартале улиц Готвальда – Бебеля – Опалихинская. В мэрии пояснили, что в этом был заинтересован и один из городских застройщиков, и жители старых частных домов.

О том, что КРТ в Екатеринбурге будет активно внедряться с начала 2018 года, Алексей Белышев заявил на пресс-конференции в декабре 2017 года. Сейчас, объяснил чиновник, около 38% территории города занято старыми промзонами и частным сектором. Плотность жилья здесь ниже установленных нормативов, а его качество давно не соответствует современным требованиям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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