С завтрашнего дня в Екатеринбурге начнутся субботники: наводить чистоту на улицах и в парках придется по снегу

С 1 апреля в Екатеринбурге начнется месячник чистоты, который продлится по 30 апреля. Службам благоустройства велено очистить дороги и тротуары от мусора, а также, в связи с погодой, – от снега и льда. Субботники будут проходить в лесах, парках, скверах, чистке после зимы подлежат дворы, школьные территории, территории вокруг больниц, кладбища и мемориальные комплексы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга сегодня, постановление о санитарной уборке города после зимы подписано главой администрации. Несмотря на то, что снега на улицах еще много, коммунальным службам и благоустроителям придется поработать.

«Благоустроители должны будут отремонтировать, покрасить и установить урны, привести в порядок остановки общественного транспорта, малые архитектурные формы, ограждения и входные группы, отмыть и при необходимости заменить светофоры и дорожные знаки. Предусмотрена также очистка от мусора береговой зоны Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского пруда, прочистка ливневых канализаций, ликвидация несанкционированных свалок и вывоз накопившегося за зиму мусора из городской черты и частного сектора», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Общегородской субботник в этом году состоится 21 апреля. Прошлой весной такой день чистоты проходил на 34 площадках, в нем приняли участие более 60 тысяч жителей Екатеринбурга. В ходе субботника горожане собрали и вывезли свыше пяти тысяч тонн мусора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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