Чиновники Екатеринбурга завтра не выйдут на уборку дендропарка из-за погоды

Назначенный на эту субботу общегородской субботник в Екатеринбурге вновь пришлось перенести из-за погоды. Чиновники мэрии и депутаты должны были убирать дендрарий на улице 8 Марта, но там до сих пор лежит снег, также на выходные обещали дожди. Новую дату субботника в мэрии города обещали назвать позже.

Изначального общегородской субботник должен был пройти в Екатеринбурге 21 апреля. Обычно на расчистку дендропарка на улице 8 Марта в этот день выходят чиновники мэрии, включая мэра и главу администрации, депутатов и общественников. Остальные горожане чистят дворы, парки в своих районах и так далее. Например, в прошлом году такой день чистоты проходил на 34 площадках, в нем приняли участие более 60 тысяч жителей Екатеринбурга. В ходе субботника горожане собрали и вывезли свыше пяти тысяч тонн мусора.

Но 21 апреля субботник пришлось отменить из-за дождей днем и минусовых температур ночами. Его перенесли на 28 апреля. Но и завтра субботник не состоится. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга, уборку города вновь перенесли, пока на неопределенный срок.

«Субботник переносим в связи с погодными условиями. Сыро пока, местами снег лежит. Дату дополнительно сообщим», – пояснили в пресс-службе мэрии.

При этом месячник чистоты в Екатеринбурге продолжается. По данным горадминистрации, уже очищено от мусора более 70% дорог, почти 90% тротуаров и пешеходных зон, придорожные газоны освобождены от вытаявшего мусора на 95% и пройдены «под грабли» на 55%. Также промыты и прочищены все 100% дождеприемных колодцев системы ливневой канализации. Всего коммунальщики вывезли с территории города 12 тысяч тонн грязи и мусора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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