Екатеринбург попал в список городов, из которых можно будет улететь в Крым за 3000 рублей

Екатеринбург вошел в список городов, откуда будут выполняться субсидируемые перелеты в Симферополь. Стоимость авиабилета по субсидии будет всего 3000 рублей в одну сторону. Купить такой билет имеют право люди до 23 лет, пенсионеры и инвалиды.

Список субсидируемых маршрутов авиаперевозки пассажиров в Крым, на Дальний Восток и из Калининграда утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта. Екатеринбург попал во все три раздела. В канун летнего сезона больше всего льготников волнует вопрос о дешевых перелетах в Крым. И в этом году из Кольцово улететь в Симферополь можно будет по субсидируемому билету всего за 3000 рублей, цена обратного перелета – такая же. Право на билеты по спецтарифу имеют: граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы, – говорится на сайте Росавиации.

Из Кольцово рейсы будут выполняться на самолетах А-319, А-320 и А-321. Всего по программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь из различных городов России полеты будут выполняться по 26 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Азимут», «Алроса» «Ижавиа», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

Также Екатеринбург попал в программу субсидируемых перевозок на Дальний Восток и из Калининграда. Авиабилеты в Мирный и Якутск будут стоить 6000 рублей в один конец, во Владивосток – 6400 рублей, в Хабаровск – 6200 рублей, в Читу – 5000 рублей. Из Калининграда билет по субсидии обойдется в 5100 рублей. Всего по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток полеты осуществляются по 57 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тысяч пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». А по программе перевозок из Калининграда полеты осуществляются по 6 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 167,9 тысяч пассажиров. В программе задействованы 6 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

В прошлом году продажи льготных билетов открылись в начале мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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