Somon Air прекращает полеты в ряд городов России, в том числе в Екатеринбург

Таджикская авиакомпания Somon Air заявила о приостановке полетов по некоторым российским направлениям, начиная со 2 апреля. В том числе, будут отменены все рейсы Душанбе – Екатеринбург. Диспетчеры перевозчика должны связаться с пассажирами, чтобы рассказать, как вернуть деньги за билет.

Как говорится на сайте авиакомпании, приостановка полетов по ряду российских направлений связана с письмом Росавиации, которое получил перевозчик. В телеграмме говорится, что решение принято Минтрансом России, поскольку авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявки авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты в города Республики. Меры Росавиации являются ответными.

В список отмененных с 00:00 2 апреля попали рейсы: из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи ; из Худжанда – в Казань и Санкт-Петербург. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд. При этом рейсы из Душанбе в Москву и Новосибирск, из Худжанда в Новосибирск и Краснодар, из Куляба в Москву будут осуществляться по расписанию.

«В настоящее время специалисты Call-центра информируют пассажиров об отмене вышеперечисленных рейсов. Всем пассажирам будут возвращены средства по месту приобретения билетов», – говорится в сообщении авиакомпании.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Somon Air не могут договориться с российскими авиавластями. В 2016 году несогласование Таджикистаном рейсов авиакомпании «Ямал» привело к отмене некоторых рейсов в российские города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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