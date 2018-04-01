Первый блин: как прошел дебют Екатеринбург-арены (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошел матч между «Уралом» и «Рубином». Встреча собрала около 20 тысяч болельщиков, многие из которых пришли посмотреть не столько на игру, сколько на только что открывшуюся Екатеринбург-арену.

Бывший Центральный стадион начал работу после длительной и многомиллиардной по вложениям реконструкции. Сегодня на нем прошел первый из трех тестовых матчей перед Чемпионатом мира по футболу.

Как ни странно, глобальных замечаний со стороны болельщиков не было. Зрителей сразу предупредили, что работать будут только пять входов – по одному для владельцев VIP-билетов и фанатов команды гостей, три для всех остальных.

Прийти на стадион можно было за два часа до начала матча – и многие люди воспользовались этим. Никакой давки у гейтов не было, несмотря на достаточно жесткие меры безопасности. Сначала сами болельщики проходили через вертушки по одному, а в это время безопасники могли наблюдать за лицами каждого из входящих с помощью камер наблюдения. Затем необходимо было прогнать сумки через инстроскопы, а людям пройти сквозь рамки металлодетекторов. Наконец, в третьей части досмотра в гейтах полицейские прощупывали каждого входящего – и весьма тщательно.

Очередей не было, а весь путь от гейта до трибуны, по словам купивших билеты, занимал 7-10 минут. Заняться на территории спортивного объекта было особо нечем.

Пунктов питания было мало, некий ажиотаж перед первым таймом наблюдался у пункта выдачи полевой каши. Болельщики могли сфотографироваться с макетом Екатеринбург-арены. Где-то по территории также бегал талисман «Урала» – Шмель.

Игру начали с минуты молчания – болельщики и футболисты почтили память погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На фан-секторах обеих команд висели баннеры, посвященные трагедии в Кузбассе, но тот, что развернули на трибуне болельщиков «Урала», довольно быстро перекрыли баннером фанатов «шмелей».

Сам матч получился интересным – в первом тайме отличились игроки казанской команды, так что «Уралу» пришлось быть в роли отыгрывающегося. Сравнять счет удалось Эрику Бикфалди во втором тайме. Итог матча – 1:1.

Больше всего опасений было по поводу того, что на выходе с матча будет давка. Однако люди выходили достаточно оперативно. Многие отмечали хорошую работу волонтеров, которые работали на навигации – указывали людям ближайшие выходы. Добавим, что следующий тестовый матч пройдет 15 апреля. «Урал» встретится с московским «Спартаком». В этот же день пройдет торжественное открытие «Екатеринбург-арены», сегодня обошлось без шоу.

«Всех ждем 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата «Спартаком». Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приему гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из красивых, удобных и лучших в стране», – прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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