Многократная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова засудила немецкую газету за обвинения в допинге

Шестикратная чемпионка Паралимпийских игр, уроженка Нижнего Тагила Михалина Лысова выиграла иск в Окружном суде Гамбурга против немецкого издания Bild. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

За несколько дней до начала Паралимпиады-2018 в Южной Корее газета опубликовала статью, в которой Лысова была названа «русской спортсменкой, принимающей допинг». Россиянка потребовала удалить публикацию, порочащую ее имя, на что издание ответило категорическим отказом.

Тогда Михалина подала в Окружной суд Гамбурга заявление против Bild на запрет в отношении публикации по причине грубого нарушения личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Суд принял решение в ее пользу.

«Окружной суд Гамбурга издал судебный запрет, в котором было указано следующее: тот факт, что газета Bild в своей статье, о которой идет речь, назвала госпожу Лысову «русской, принимающей допинг», является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете Bild, давшей анонсу указанной статьи такое провокационное название, запретили в дальнейшем называть госпожу Лысову «русской, принимающей допинг» и предписали удалить порочащую ее статью с сайта Bild», – говорится в сообщении ПКР.

Тагильчанка Михалина Лысова выступает в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в классе спортсменов с нарушением зрения. Она является шестикратной чемпионкой, восьмикратным серебряным призером и трехкратным бронзовым призером зимних Паралимпийских игр. Участница трех Паралимпиад – Ванкувер (2010), Сочи (2014) и Пхенчхан (2018).

Фото: paralymp.ru

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