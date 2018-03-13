Спортсменка из Нижнего Тагила взяла уже третью медаль Паралимпиады

Свердловчанка Михалина Лысова взяла уже третью медаль Паралимпийских игр в Пхенчхане. К золоту и бронзе, завоеванным в биатлоне и лыжных гонках, сегодня добавилось серебро.

Михалина со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым стала второй в биатлоне на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Таким образом, у тагильчанки уже три медали всего за четыре дня Игр.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

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