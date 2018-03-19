Свердловских паралимпиек ждут дома только через две недели

Свердловские паралимпийцы приедут домой не раньше конца марта. Об этом «Новому Дню» сообщили в министерстве спорта региона. Там рассказали, что сначала наши спортсмены отправятся в Подмосковье. «Сначала они в «Пересвет». Потом домой», – сказал источник в ведомстве.

Напомним, что на базе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области с 20 по 30 марта пройдут Всероссийские соревнования паралимпийцев, в которых примут участие спортсмены, не допущенные к участию в XII зимней Паралимпиаде в Пхенчхане. Будут ли участники Игр тоже соревноваться в Подмосковье, пока неясно.

Напомним, что Свердловскую область в Южной Корее представляли Михалина Лысова и Анна Миленина. Обе выступают в диву дисциплинах – биатлон и лыжные гонки. Михалина в Пхенчхане стала шестикратной, а Анна – семикратной паралимпийской чемпионкой. Девушки принесли в копилку нашей сборной пять медалей разного достоинства только на Играх в Южной Корее.

Екатеринбург, служба информации

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