Спортсменка из Краснотурьинска стала семикратной паралимпийской чемпионкой

Спортсменка из Краснотурьинска Анна Миленина одержала очередную победу на Паралимпийских играх, выиграв биатлонную гонку. Это седьмое золото в ее карьере.

Миленина стала лучшей в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменов. Она финишировала с результатом 38 минут 56,8 секунды. Второй тоже стала россиянка, Екатерина Румянцева – ее время 39 минут 0,6 секунды, пишет РИА «Новости». Бронза – у канадки Бриттани Худак, 41 минута 20,7 секунды. Наши спортсменки допустили по два промаха на огневых рубежах, канадка отстреляла чисто.

Екатеринбург, служба информации

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