Спортсменка из Краснотурьинска выиграла золото на Паралимпиаде

Россияне продолжают побеждать на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Спортсменка из Краснотурьинска Анна Миленина завоевала золото в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди стоячих спортсменок.

Миленина преодолела дистанцию за 5 минут 11,1 секунды, пишет championat.com. Второе место взяла норвежка Вильда Нильсен, третье – представительница Канады Натали Уилки. Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. На этих играх ранее она завоевала три серебряные медали.

Российская сборная в общекомандном зачете занимает вторую позицию в шестью золотыми медалями, шестью серебряными и четырьмя бронзовыми.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Екатеринбург, служба информации

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