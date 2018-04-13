Велосипедисты Екатеринбурга готовят акцию против плохих парковок

Велосипедисты Екатеринбурга готовятся открыть сезон массовых пробегов. Первой акцией станет протест против плохих парковок.

«Основной целью мероприятия является привлечение внимания властей и руководителей объектов обслуживания и торговли к проблемам велоинфраструктуры города и отсутствию безопасных велопарковок. Будь в теме, будь наготове, приведи свое оружие массового убеждения в боевую готовность и надень что-нибудь красное – поддержи цвет революции!" – обозначена проблема на странице движения «Велогород».

Велопробег планируется провести в субботу, 21 апреля. Организаторы опубликовали маршрут: любители двухколесного транспорта стартуют от памятника Татищеву и де Геннину, проедут по улице Куйбышева через Хохрякова на улицу Малышева и в сторону ВИЗа, оттуда по Бебеля, через Сортировку до Машиностроителей и проспекта Космонавтов, по Мамина-Сибиряка и обратно на проспект Ленина, заезд завершится на улице Толмачева.

В прошлом году велосипедисты регулярно устраивали массовые пробеги, порой вызывая недовольство горожан из-за езды по тротуарам и движению по дороге в несколько рядов.

Екатеринбург, служба информации

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