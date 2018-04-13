От агафуровского велодрома – к «Екатеринбург Арене»: 117 лет жизни Центрального стадиона (ФОТО)

В ближайшее воскресенье, 15 апреля, пройдет торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены». Один матч на стадионе после реконструкции уже прошел, но местные власти решили, что перерезание ленточек, фейерверки и шоу лучше оставить на потом. Церемония открытия держится в секрете, но она будет далеко не первым торжеством в честь открытия спортивного объекта на этом самом месте. «Новый День» вместе с сотрудниками Госархива Свердловской области вспоминал предшественников арены, построенной к Чемпионату мира по футболу – 2018.

Велодром Агафурова

На месте, где сегодня расположен самый большой на Урале футбольный стадион, уже больше века проходят спортивные соревнования. Правда, сначала площадка была приспособлена под велоспорт. В 1900 году недалеко от Московского тракта был построен велодром. Спонсировал сооружение купец Агафуров. Как таковых трибун не было – стояли стулья, скамейки, а для знати были построены ложи. Все из дерева. Торжественное открытие состоялось 16 сентября 1900 года – на велодроме прошли гонки. Позже спортивный объект стал мультифункциональным. Там играли в теннис, крокет и, конечно, в футбол. Велодром прожил четверть века, и в 1925 году его закрыли уже при советской власти.

Уральский областной стадион имени В.И. Ленина

Впрочем, площадку не забросили совсем – там проходила реконструкция. Стройка шла три года, обновленный спортивный объект был открыт 22 июля 1928-го. Он получил новое имя – Уральский областной стадион имени В.И. Ленина. На нем уже появились первые трибуны, рассчитанные на 5 тысяч мест. Все они были деревянными. Через год после открытия там даже прошел матч между сборной Верх-Исетского завода и командой из рабочих-футболистов Парижа. Спустя еще три года власти заговорили о том, что стадион пора сносить – чтобы расширить медгородок по соседству. Но общественность восстала против этого решения, и арену сохранили.

«Металлист Востока»

В 1936 году областной стадион был передан команде «Металлист Востока» и стал называться так же. Футбольные матчи в это время были очень популярны, на трибунах почти всегда был аншлаг, и со временем стало понятно, что нужен стадион побольше. К тому же пожарным не нравились деревянные трибуны, это было просто небезопасно, так что к началу 1950-х было принято решение о строительстве нового стадиона.

Центральный стадион

Большая стройка на улице Репина началась в 1953 году, а закончилась – в 1957-м. Две трибуны вмещали уже 27 тысяч болельщиков. Торжественное открытие прошло в конце июня. По арене маршировали спортсмены со знаменами, пионеры, состоялись показательные заезды велосипедистов. Интересно, что на архивных фотографиях можно увидеть сваленные возле трибун груды строительного мусора. Спустя всего два года после открытия Центрального стадиона на нем прошел Чемпионат мира по конькобежному спорту.

Эта глава в истории спортсооружения была самой длинной. На первую реконструкцию Центральный стадион закрыли только в 2007 году. После проведения работ внешний облик арены, построенной полвека назад в стиле сталинского неоклассицизма, практически не поменялся – наружные стены и скульптуры были сохранены. Основные изменения коснулись поля – там появились системы орошения, подогрева и освещения, над трибунами были устроены навесы, появились беговые дорожки, и так далее. Обновленный Центральный стадион открыли в 2011 году. Количество посадочных мест осталось прежним.

Всего спустя четыре года спортобъект вновь закрыли. Как оказалось, еще до завершения первой реконструкции, в 2010-м, Екатеринбург заявился к участию в Чемпионате мира по футболу-2018. FIFA удовлетворила заявку, только нужен был 45-тысячный стадион. Впоследствии планку снизили – до 35 тысяч посадочных мест, и в 2015-м началась самая масштабная реконструкция Центрального стадиона.

«Екатеринбург Арена»

Последняя на этот момент реконструкция стадиона шла около 2,5 лет. Стадион был сдан в эксплуатацию минувшей зимой, хотя наладка систем продолжается и сейчас. Дебютный матч на обновленной «Екатеринбург Арене» прошел 1 апреля. Правда, никаких торжеств по этому поводу не было, да и заполнены трибуны были не полностью – продали только 22 тысячи билетов. Следующий матч пройдет в ближайшее воскресенье, 15 апреля. На поле «Екатеринбург Арены» состоится игра между «Уралом» и «Спартаком». До последнего содержание церемонии открытия держали в тайне, однако сегодня в ДИПе сообщили, что она начнется за 20 минут до игры, в 15:40. «Зрителей ожидает выступление шоу барабанщиков вместе с юными футболистами СК «Урал» и гимнасток-воспитанниц олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга – города-организатора ЧМ-2018 Ирины Зильбер. Кроме того, во время церемонии открытия «Екатеринбург Арены» планируется торжественная передача строителями и реконструкторами символического ключа от стадиона футбольному клубу «Урал»», – сказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.18

Пальба по мишеням и подрывы в огне: как проходил танковый биатлон на Урале (ФОТО, ВИДЕО). / Велосипедисты Екатеринбурга готовят акцию против плохих парковок. / Маяковский – труп, а «Алисе» – 35 – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»