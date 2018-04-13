В Свердловской области закрыты последние ледовые переправы

Все ледовые переправы, которые действовали зимой для сообщения между населенными пунктами, стали небезопасными для передвижения и были закрыты. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Всего в регионе были организованы 18 ледовых переправ, из них пять – в Таборинском районе, семь – в Гаринском, четыре – в Серовском городском округе, по одной – в Слободотуринском муниципальном районе и Гаринском районе. Переправы действовали на реках Тавда, Тура, Пелым, Сосьва и Лозьва. Происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан не пренебрегать аншлагами «Выход на лед запрещен!». Специалисты МЧС России напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни, и призывают рыбаков исключить выход на лёд, дождаться «чистой воды», когда можно рыбачить с берега, либо с лодки. Особое внимание в этот опасный период родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского досуга подальше от воды.

Екатеринбург, служба информации

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