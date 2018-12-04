В Свердловской области заработала первая ледовая переправа

На севере Свердловской области открылась первая ледовая переправа. Всего в регионе в этом году должны заработать 13 переправ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, открылась переправа на реке Сосьве в Серовском районе. Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и Серовом. Толщина льда составляет 45 см, а грузоподъемность переправы до 5 тонн. Позднее запустят еще 13 ледовых переправ в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободотуринском районах на реках Сосьве, Тавде, Пелыме и Туре.

Годом ранее в регионе были организованы 18 ледовых переправ, из них пять – в Таборинском районе, семь – в Гаринском, четыре – в Серовском городском округе, по одной – в Слободотуринском муниципальном районе и Гаринском районе. Переправы действовали на реках Тавде, Туре, Пелыме, Сосьве и Лозьве. МЧС на поиски опасных нелегальных переправ отправляло вертолет Ми-8.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

Депутаты заксобрания упразднили один посёлок и понизили в статусе другой. / Пока несуществующим резидентам кластера «Гора Белая» предоставили серьёзные налоговые льготы. / В Свердловской области разбился пилот дельтаплана (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»