МЧС разыскивает нелегальные ледовые переправы с воздуха (ФОТО)

Сотрудники свердловского МЧС обнаружили еще четыре несанкционированные ледовые переправы. Автомобилисты с риском для жизни выезжают на лед реки Сосьва рядом с поселком Маслово и села Андриановичи на севере области, на реки Тура у поселка Усть-Салда и Реж. Обнаружить опасные переезды удалось с воздуха при патрулировании на вертолете Ми-8.

В адрес муниципальных властей перечисленных поселков направлены предписания МЧС: подъездные пути следует засыпать и установить там предупреждающие аншлаги. На ликвидацию переправ администрациям городских округов даны несколько дней. В выходные дни инспектора ГИМС выедут на места для проверки.

Всего на территории Свердловской области действуют 11 официальных ледовых переправ: 5 – в Гаринском городском округе, 3 – в Серовском городском округе, 2 – в Таборинском городском округе, 1 – в Слободо-Туринском муниципальном районе. В МЧС подчеркивают, что на разрешенных переправах этой зимой никаких происшествий ни с людьми, ни с транспортом не случилось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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