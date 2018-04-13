Отмены и задержки рейсов авиакомпании «РусЛайн» связаны с поломкой судна

Причиной веерных задержек и отмен рейсов авиакомпании «РусЛайн» стала неисправность одного из самолетов. Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат или обмен билетов. Тех, чьи рейсы были задержаны, обеспечили напитками и едой.

Напомним, авиакомпания «РусЛайн» второй день подряд отменяет и задерживает часть рейсов с вылетом и прилетом в Кольцово. 13 апреля не состоялись рейсы из Екатеринбурга в Казань, из Уфы и Ноябрьска – в Екатеринбург. Сегодня отменен рейс в Уфу в 19:20, а также рейсы из Казани и Уфы. На завтрашний день в расписании стоит отмена утреннего рейса в Липецк. Также отменены рейсы из аэропорта Уфы, – пишут местные СМИ.

Веерные отмены и задержки рейсов связаны с поломкой одного из самолетов. Об этом пишет отраслевое агентство «АвиаПорт». По словам представителя авиакомпании, права пассажиров были соблюдены: за отмену рейсов перевозчик предлагает возврат денег или билеты на другие рейсы. Тем, кто был вынужден ждать вылета в аэропортах, предоставили питье и питание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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