Что может депутат и как наполнить бюджет: единороссы утвердили темы дебатов

Оргкомитет праймериз по отбору кандидатов в депутаты ЕГД от «Единой России» утвердил регламент, график и темы дебатов для претендентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, все дебаты будут проходить непосредственно в исполкоме «Единой России» на улице Розы Люксембург с прямой трансляцией в интернете. Первые дебаты состоятся 21 апреля, их тема «Продолжительность жизни «80+». Обеспечить здоровье и долголетие». Следующие пройдут 29 апреля, 5, 12, 19 и 26 мая. В дебатах будут участвовать группы от двух до 10 человек. На сегодняшний день документы на участие в праймериз подали только шесть человек, но в отделении рассчитывают, что основной наплыв желающих пойдет со следующей недели.

Напомним, в этом году процесс идет с некоторым отставанием. По мнению руководителя Уральского филиала ФоРГО Анатолия Гагарина, заминка связана с тем, что до недавнего времени было непонятно, по какой схеме пройдут выборы в Екатеринбурге, действующей – 50 на 50, или обновленной – 75 на 25. «Вероятно, основные кандидаты, серьезные, пока еще готовятся, а менее серьезные спешат заявиться первыми, чтобы получить свои «15 минут славы», – считает Гагарин.

Екатеринбург, служба информации

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