Именно в вашу яму могут закопать бюджетные деньги – как работает приложение о починке дорог (ФОТО)

Практически полгода в Свердловской области работает официальное приложение облправительства, через которое можно сообщить о ямах на дорогах. Сейчас готовится его апгрейд. Судя по всему, за все это время приложением воспользовались с десяток человек – популярность не слишком велика, а ведь авторы обещают отремонтировать отмеченные точки. Как пользоваться приложением и что с ним не так – читайте в обзоре РИА «Новый День».

Что задекларировали авторы

Приложение «Монитор-Ек» было представлено министром транспорта Василием Старковым в октябре прошлого года. «Мобильное приложение позволяет в два клика на смартфоне или планшете создать сообщение о недостатках улично-дорожной сети и отправить специалистам. Достаточно сфотографировать яму, колею, трещину и т.д. добавить комментарий и отправить сообщение. При помощи геоданных фотографии определяется владелец автодороги, и обращение направляется в работу соответствующему подразделению», – описали его функционал тогда в департаменте информполитики. На днях в правительстве заявили о готовящихся улучшениях – «К программе планируют подключить муниципалитеты, расширить функционал и усовершенствовать интерфейс». Последние два пункта не поясняются, а с первым все понятно: приложение было создано для ям на региональных дорогах. Понятно, что обычного пользователя больше интересует ремонт ямы, а не ее владельцы.

В правилах приложения указано, что «отработка всех сообщений» гарантируется только, если речь идет о региональных дорогах, но сообщения по федеральным и муниципальным дорогам перенаправляются собственникам.

Что получилось в реальности

Первая проблема возникает уже при регистрации. Корреспонденту РИА «Новый День» пришлось изрядно постараться, чтобы зарегистрироваться – сервис выдавал ошибку, причем не сообщал, что это за ошибка. Координат для связи разработчики никаких не оставили, есть возможность только написать комментарий в магазине приложений. Редакция выкрутилась через звонок в пресс-службу министерства, то ли звонок помог, то ли совпадение, но спустя полчаса все заработало. Куда обращаться обывателю – не ясно. Еще одна фишка – за несколько дней использования приложение с десяток раз «забывало» о зарегистрированном пользователе и самостоятельно «вспоминало» о нем.

Скажем сразу, что исполнителю правительственного задания испортить вообще все не удалось. К примеру, заявлена возможность отправить фото не только сразу на месте через приложение, можно загрузить фото из фотопотока в телефоне. Мы проверили – приложение на самом деле считывает геометку (координаты) с фотографии. Это очень хорошо, так как на трассах не всегда бывает стабильная связь, а приложение вышло довольно «тяжелым». Плохо, что поправить «вручную» местонахождение ямы невозможно – пользователю придется либо согласиться с автоматическим определением координат, либо отправлять фото с ошибкой, либо снимать заново и надеяться на большую точность. Координаты считываются верно не всегда.

Чтобы проверить работу приложения, мы выбрали три ямы – две на дорогах разных муниципалитетов и одну на региональной дороге. Принцип работы очевиден: навести камеру, сфотографировать (или загрузить из фотопотока), подтвердить указанные автоматически координаты, написать короткое сообщение и отправить. Все обращения сохраняются.

Ямы в Екатеринбурге и Березовском

В течение трех дней сообщение должно пройти модерацию. Первый отклик поступил уже на следующий день – почти невероятно. «Установлено, что выявленные Вами недостатки относятся к автомобильным дорогам Муниципального образования «муниципальное образование «город Екатеринбург»". Ваше сообщение направлено в работу. О результатах выполнения работ по устранению недостатков вы будете проинформированы в срок до 11.05.2018». Именно это фото было отправлено с текстом «ямы в Екатеринбурге». Реакции на остальные пока нет. Как указано в описании приложения, сообщения, требующие дополнительного финансирования (а какая яма его не требует?) выставляются на голосование. Что это за голосование, понять не удалось – в приложении такой опции нет. «Новый День» обязательно расскажет о судьбе этой ямы и двух других.

Яма около Новосвердловской ТЭЦ

Добавим, на карте приложения можно посмотреть все точки, которые указали пользователи. К моменту публикации на карте были отмечены шесть ям – три из них авторства «Нового дня». Сообщения корреспондента были зарегистрированы под номерами 10, 11 и 14.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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