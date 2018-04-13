Россель, Чернецкий и Холманских отчитались о доходах

Сотрудники администрации президента, правительства РФ и сенаторы Совета Федерации сегодня опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Из трех уральских випов федерального уровня самый большой доход задекларировал бывший губернатор Эдуард Россель.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», доход сенатора Росселя составил 11 млн 969 тысяч рублей (в 2016 году -12 млн 540 тысяч рублей). У него по-прежнему есть жилой дом в 657 кв. метров, два крупных земельных участка, гаражи и внушительный автопарк: «Мерседес», «Тойота Ленд Крузер» и два автоприцепа. Супруга экс-губернатора в качестве дохода, очевидно, указала только пенсию – 165 тысяч рублей. В собственности у нее находится квартира, которой пользуется и сам сенатор.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал 7 млн 268,5 тысяч рублей – это на 600 с лишним тысяч больше, чем в 2016 году, его супруга принесла в семейный бюджет 2 млн 228 тысяч рублей. Чернецкий по-прежнему владеет земельным участком под жилое строительство в 10 тысяч 130 квадратных метров, жилым домом в 518 кв. м (аналогичный участок и дом записаны в пользовании его супруги) и гараж. Также у четы Чернецких имеется квартира в 117 кв. м. Из автопарка – один «Лексус».

Доходы полпреда президента в УрФО Игоря Холманских за 2017 год по сравнению с предыдущим периодом увеличились примерно на 50 тысяч рублей. Он заработал 7 млн 635,6 тысяч рублей (в 2016 году – 7 млн 574 тысячи 701 рубль ). Его супруга увеличила свой доход с 376 тысяч до 570 тысяч рублей. В списке недвижимости семьи Холманских по-прежнему значатся несколько квартир, в которых он владеет долями наряду с супругой и дочерью, жилой дом площадью более 400 кв метров (он указан как находящийся в пользовании у полпреда, его жены и дочери), в собственности Холманских находятся также гаражный бокс и нежилое помещение. Супруга Холманских по-прежнему владеет автомобилем «Тойота Хайлендер».

Напомним, ранее сегодня о своих доходах отчитались президент и премьер. В 2017 году доходы президента РФ Владимира Путина составили 18,73 млн рублей, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2016 году заработок Путина составил 8,86 млн рублей, в 2015-м – 8,9 млн рублей. Премьер Дмитрий Медведев заработал 8,56 млн рублей. В 2016 году он заработал 8,59 млн рублей, в 2015-м – примерно столько же 8,767 млн рублей.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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