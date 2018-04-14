Екатеринбуржцы снова митингуют в защиту животных

В Екатеринбурге прошел пикет под лозунгом «За права животных». Возле Театра эстрады активные жители города собирали подписи, трубя принять изменения в законы, которые регулируют содержание домашних питомцев.

По информации «Нового Дня», аналогичные акции проходят в десятках городов России. Причем около года назад в стране были точно такие же митинги и пикеты, однако, по всей видимости, их участникам пока так и не удалось достучаться до законодателей.

Напомним, что они требуют усовершенствовать документы и нормативные акты, которыми занимается как правительство РФ, так и комитет по экологии и природопользованию Государственной думы. При этом законодатели никак не привлекают зоозащитников к разработке новых положений, что, по мнению активистов, приведет к несовершенству документов.

Екатеринбург, служба информации

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