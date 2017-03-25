«Законы – менять, а живодерам – реальные сроки!» – Екатеринбург присоединился к всероссийской акции в защиту животных (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 25.03.17

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Сегодня в Екатеринбурге прошел пикет «За права животных», в нем приняли участие несколько десятков человек. Представители фонда «Зоозащита» возле Театра эстрады собирали подписи за изменения в законодательстве, регулирующем содержание домашних питомцев. Второй подписной лист касался истории, которая произошла буквально месяц назад, – в частном доме на Уктусе были обнаружены трупы собак и кошек.

Как рассказала NDNews.ru руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман, подобные пикеты и митинги прошли сегодня в 120 городах России. «Скандалы, связанные с жестоким отношением к животным, с одной стороны, а с другой – случаи нападения бездомных животных на людей, – все это происходит из-за несовершенства законодательной базы. На данный момент готовятся проекты закона «Об ответственном обращении с животными» как правительством РФ, так и комитетом по экологии и природопользованию Государственной думы, которые не согласованы ни с зоозащитниками, ни между собой. Обе версии содержат существенные недостатки, но версия правительства хотя бы гуманная, тогда как проект Госдумы содержит большое количество лазеек для того, чтобы убивать животных в приютах под официальными предлогами. Очевидно, что работа над проектом закона ведется комитетом по экологии и природным ресурсам крайне непродуктивно, в полном отрыве от работы правительства РФ, с игнорированием мнения общественности. Именно поэтому зоозащитники приняли решение о проведении сбора подписей, основной задачей этой акции является донести до законодателей мнение общественности». Активисты будут собирать подписи еще неделю, подробная информация – на сайте «Зоозащиты». Кто не смог прийти на акцию, но хочет посодействовать в принятии закона, может обратиться к активистам «Зоозащиты», и они вышлют копию документа. Обращаться можно к руководителю фонда Анне Вайман на почту vaiman@list.ru, инструкции есть и в записи на стене «ВКонтакте».

Но главной задачей зоозащитники видят воспитание ответственности у горожан по отношению к животным. История «черной передержки», в которой фигурировала волонтер Анна Старикова, заморившая голодом 18 собак и кошек, до сих пор на слуху. «Больше всего мы боимся, что она не будет наказана должным образом, – говорит Анна Вайман. – Кроме этой передержки мы были и в ее частном доме на Патрушихе, и случайно обнаружили в сенях два трупа собак. Исследования показали, что животные умерли не от болезни, а от голода. А ведь она и ее муж исправно получали деньги за содержание. Этим историям нужно как-то положить конец. Иначе безнаказанность приведет к появлению новых Стариковых и хабаровских девочек».

В отношении хозяйки передержки на улице Уктусской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает наказание в виде солидного штрафа, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Также зоозащитники будут добиваться, чтобы женщину привлекли по статье «Мошенничество» – поскольку она брала деньги на передержку животных, а сама по факту не следила за состоянием питомцев и морила их голодом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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