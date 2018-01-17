Не было умысла убивать: прекращено уголовное дело в отношении передержки на Уктусе, где умерли 18 собак

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении хозяйки передержки на Уктусе Анны Стариковой, в доме которой зоозащитники нашли 18 трупов заморенных собак. Правоохранительные органы не нашли состава преступления: в ходе расследования не было установлено, что смерть или увечья были причинены из злого умысла или хулиганских побуждений. Зоозащитники могут писать жалобы в вышестоящие инстанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. «В ходе расследования не было установлено, что был умысел на причинение смерти или причинений увечий животным. Также не было установлено наличие хулиганских побуждений», – отметили в пресс-службе.

Напомним, история с «черной передержкой» на Уктусе поразила Екатеринбург в январе 2017 года. В доме хозяйки приюта Анны Стариковой на Уктусе зоозащитники обнаружили трупы 18 животных, многие из которых были ужасно худыми. Общественники предположили, что собаки и кошки содержались в ужасных условиях, не получали еду. Хозяйка передержки Анна Старикова уверяла, что животные умерли от инфекции. Тела были направлены на экспертизу.

В том же частном доме зоозащитники нашли еще несколько десятков животных, которые находились в ужасном состоянии: они были истощены и больны. В отношении Анны Стариковой в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело.

Но зоозащитники уже тогда предполагали, что оно ничем не закончится. Как заявила на митинге в защиту животных руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман: «Больше всего мы боимся, что она не будет наказана должным образом. Кроме этой передержки мы были и в ее частном доме на Патрушихе, и случайно обнаружили в сенях два трупа собак. Исследования показали, что животные умерли не от болезни, а от голода. А ведь она и ее муж исправно получали деньги за содержание. Этим историям нужно как-то положить конец. Иначе безнаказанность приведет к появлению новых Стариковых и хабаровских девочек».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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