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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

В отношении хозяйки передержки, где от истощения умерли 18 животных, возбуждено уголовное дело

В отношении хозяйки передержки, где от истощения умерли 18 животных, возбуждено уголовное дело

В отношении хозяйки передержки на улице Уктусской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает наказание в виде солидного штрафа, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Также зоозащитники будут добиваться, чтобы женщину привлекли по статье «Мошенничество» – поскольку она брала деньги на передержку животных, а сама по факту не следила за состоянием питомцев и морила их голодом.

О возбуждении уголовного дела в отношении владелицы передержки на Уктусской сообщила сегодня на пресс-конференции старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Напомним, в январе Екатеринбург потрясла . Представители фонда «Зоозащита» нашли там 18 трупов кошек и собак – животные были истощены и, предположительно, болели. Хозяйка передержки Анна Старикова уверяла, что животные умерли от инфекции. Тела были направлены на экспертизу.

В том же частном доме зоозащитники нашли еще несколько десятков животных, которые находились в ужасном состоянии: они были истощены и больны. Сотрудники фонда до сих пор занимаются лечением собак и кошек – у кого-то инфекции, у кого-то обморожены конечности, у кого-то чрезмерное истощение и так далее.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции руководитель «Зоозащиты» Анна Вайман, общественники будут добиваться, чтобы Анну Старикову также привлекли за мошенничество. По мнению зоозащитников, она собирала деньги с людей, заранее зная, что не будет ухаживать за животными и что эти средства можно будет потратить по своему усмотрению.

Добавим, что случай с передержкой на Уктусской – не единичный, просто именно он получил широкую огласку. Как , сообщения о ненадлежащем обращении с животными на передержках были в Екатеринбурге и ранее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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