Звериный бизнес. Сколько зарабатывают «черные» передержки, убивая животных

Публикации за 24.01.17

Измученные и истощенные кошки и собаки, заморенные голодом, оказывается, могут приносить доход в десятки тысяч рублей в месяц. Столько зарабатывают владельцы т.н. черных передержек – мест, куда животных отдают на содержание до того, как подыщут им новый дом, или пока хозяева в отпуске. Правда, вместо трехразовой кормежки, выгула и внимания, за которые платят, кошкам и собакам приходится страдать от голода, холода и болезней. NDNews.ru выяснил, сколько зарабатывают владельцы черных передержек в Екатеринбурге.

На прошлой неделе Екатеринбург потрясла страшная новость – на улице Уктусской на территории частного дома нашли 18 трупов кошек и собак. Здание снимала владелица передержки Анна Старикова, которую зоозащитники требуют судить по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Сейчас проходит экспертиза, которая должна установить, отчего умерли животные. Сама Старикова настаивает, что от инфекции, – по ее словам, они заразились энтеритом, а потому погибли. Зоозащитники же уверены, что владелица передержки заморила животных голодом.

Сейчас они собирают документы, подтверждающие факты оплаты услуг по содержанию животных, – чеки, расписки, выписки со счетов о переводах денег и так далее. Они хотят, чтобы Старикову привлекли еще и по другой статье – 159 УК РФ «Мошенничество». По мнению зоозащитников, она собирала деньги с людей, заранее зная, что не будет ухаживать за животными и что эти средства можно будет потратить по своему усмотрению. «Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой полицией, подтвердили, что составы преступлений налицо – мошенничество и жестокое обращение с животными, поэтому, конечно, призывают пострадавших к подаче заявлений в Чкаловское РУВД. Прокуратура будет добиваться возбуждения уголовного дела», – поясняет руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

То, чего сейчас добиваются зоозащитники, должно было случиться гораздо раньше – скандал с заболевшими и заморенными животными на «черных» передержках далеко не первый в Екатеринбурге. На форуме «Поможем, чем сможем», где общаются люди, добровольно помогающие бездомным или выброшенным хозяевами животным, есть целый список подобных передержек, владельцы которых и не думали заботиться о подопечных, а просто морили их голодом и содержали в нечеловеческих условиях, еще и получая за это деньги.

Как это работает? Например, человек подбирает бездомную собаку, выхаживает ее и пытается найти ей новых хозяев, поскольку приютить у себя подобранное животное не всегда возможно в силу разных обстоятельств. У кого-то уже и так «домашний зоопарк», у кого-то – аллергия, кому-то не позволяют условия работы (частые командировки), кому-то дом – мало найдется желающих содержать дога в однокомнатной квартире. Таких животных часто пристраивают на передержку – место, где им будет достаточно места, еды и воды, ухода, пока животному не найдут нового хозяина.

Единственная «официальная» передержка в Екатеринбурге – это пункт краткосрочного содержания фонда «Зоозащита» на «Спецавтобазе». Но ПКС постоянно переполнен, к тому же, его сняли с бюджетного финансирования. Поэтому есть и частные передержки. В идеале – это сердобольные люди, у которых есть время и силы содержать животных, которым ищут новый дом. Разумеется, что временные хозяева собак и кошек оплачивают передержку, чтобы покрыть расходы на корм, размещение, иногда лекарства, и т.д. Средняя цена за месяц содержания одной кошки или собаки может варьироваться от 2 до 5 тысяч рублей. Иногда деньги выкладывают из своего кармана, но чаще – собирают с миру по нитке. Хороших мест содержания животных в Екатеринбурге очень мало. Дело это сложное, и притом совсем не прибыльное. Если, конечно, делать все добросовестно. А если нет, то на кошках и собаках с тяжелой судьбой можно прекрасно зарабатывать – на передержке на улице Уктусской было обнаружено 18 трупов животных, возможно, умерших от истощения. Их не кормили, не устраивали теплые боксы, не лечили. Хозяйка «приюта» несла расходы только на аренду дома – как ранее писали екатеринбургские СМИ, это 5,5 тысячи рублей в месяц. Даже если взять по минимуму, то 18 мертвых собак и кошек, могли принести хозяйке «черной» передержки больше 30 тысяч рублей за один месяц. Фактически эта сумма выше – кроме этих несчастных животных на передержке были и другие. Например, сама Старикова в ноябре прошлого года писала на том же форуме, что в тот момент на передержке у нее находилась 31 собака: «Вместе со всеми щенками и мамашами 31 собака. И своих еще шесть».

По свидетельствам форумчан, девушка продолжала набирать всех без разбору собак и кошек, которым требовалась передержка, – предположительно, именно с целью наживы. «Вся эта самодеятельность с частными бесконтрольными передержками, кураторами, которые хапают по 100 собак, а потом им следить некогда, со сбором средств на лечение собаки, которую потом посадят голой ж**ой на снег и не кормят, с дележом собак породистых… Это просто дурдом и бардак, в котором разбираться желания нет никакого», – написал один из участников «Поможем, чем сможем».

Добавим, что, по словам Анны Вайман, сейчас проверку ведут и полиция, и прокуратура. Помимо прочего, проверяется версия о том, что у Стариковой была организована не одна, а несколько передержек. Кроме пункта на Уктусской, девушка держала собак и кошек на территории своего дома в Патрушах. Животных, которые тоже были истощены, также изъяли, им будут икать новых хозяев. По некоторым данным, еще одно место содержания кошек и собак, организованное той же девушкой, могло находиться на Птицефабрике – также в съемном доме. Аренда таких домов крайне невысока, с учетом выгоды от платных передержек. Если эти данные подтвердятся, возможно, организаторам схемы придется отвечать не только за жестокое обращение с животными (приговоры по этой статье выносят редко, а реальные сроки – крайне редко), но и за мошенничество.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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