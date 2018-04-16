В Екатеринбурге из-за ремонта Макаровского моста перекрывают улицу Челюскинцев

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге частично перекрывают улицу Челюскинцев в районе Макаровского моста.

Как ранее сообщали в пресс-службе администрации города, закрывается движение транспорта по улице Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской по направлению от вокзала, срок перекрытия – с 16 апреля до 5 мая. Ограничение движение транспорта необходимо для работ по реконструкции моста через реку Исеть.

В январе реконструкция Макаровского моста на улице Челюскинцев в Екатеринбурге вступила в новую фазу, была демонтирована третья часть старого сооружения. В дно Исети забиты 74 сваи для строительства новой его части, на которую потом будут перенесены трамвайные пути, автомобильное и пешеходное движение, теплосети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

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