Началось возведение опор для новой части Макаровского моста (ФОТО)

Вступила в новую фазу реконструкция Макаровского моста на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в каникулы была окончательно демонтирована третья часть старого моста, а обломки вывезены с площадки. В дно Исети забиты 74 сваи для строительства новой части моста. Начинается собственно строительство нового моста, на который потом будут перенесены трамвайные пути, автомобильное и пешеходное движение, теплосети.

«Оставшаяся часть старого моста была укреплена, проверена ее несущая способность. Мы продолжаем наблюдать за ее состоянием, сегодня она абсолютно пригодна для существующего режима движения», – заявил ранее первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко. Завершиться реконструкция должна к 2020 году.

Екатеринбург, служба информации

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