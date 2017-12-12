российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 декабря 2017, 09:43 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

К концу декабря отпиленную часть Макаровского моста окончательно разберут, а рядом вобьют сваи для строительства нового.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в эфире «41 канала» первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Третья часть старого моста, которая ранее была отпилена гигантской болгаркой, будет окончательно демонтирована и вывезена с площадки до конца года.

Новый День: К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

Рядом уже началась установка свай под опоры нового моста. Всего их будет 74, порядка 43 уже созданы.

В 2018 году начнется собственно строительство нового моста, на который потом будут перенесены трамвайные пути, автомобильное и пешеходное движение, теплосети.

Новый День: К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

«Оставшаяся часть старого моста была укреплена, проверена ее несущая способность. Мы продолжаем наблюдать за ее состоянием, сегодня она абсолютно пригодна для существующего режима движения», – добавил Кожемяко.

Новый День: К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

Вечный огонь в Екатеринбурге снова зажгли. / В Екатеринбурге потух Вечный огонь (ФОТО). / Прокуратура заставила сельхозпредприятие вернуть крестьянам долги по зарплате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров