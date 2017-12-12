К новому году в дно Исети забьют 74 сваи для нового Макаровского моста

К концу декабря отпиленную часть Макаровского моста окончательно разберут, а рядом вобьют сваи для строительства нового.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в эфире «41 канала» первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Третья часть старого моста, которая ранее была отпилена гигантской болгаркой, будет окончательно демонтирована и вывезена с площадки до конца года.

Рядом уже началась установка свай под опоры нового моста. Всего их будет 74, порядка 43 уже созданы.

В 2018 году начнется собственно строительство нового моста, на который потом будут перенесены трамвайные пути, автомобильное и пешеходное движение, теплосети.

«Оставшаяся часть старого моста была укреплена, проверена ее несущая способность. Мы продолжаем наблюдать за ее состоянием, сегодня она абсолютно пригодна для существующего режима движения», – добавил Кожемяко.

Екатеринбург, служба информации

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