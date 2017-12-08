российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 декабря 2017, 14:40 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)

Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжаются работы по реконструкции Макаровского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время уже почти демонтирована треть моста (по ширине) со стороны Верх-Исетского пруда. Сейчас на мосту осталось только две полосы для автотранспорта и один трамвайный путь, на котором организовано реверсивное движение. Тротуар для пешеходов теперь тоже есть только с одной стороны – той, что «смотрит» в сторону Плотинки.

Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)
Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)
Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)
Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)
Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)
Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)

Напомним, на месте снесенной части моста строители построят новую – более широкую и крепкую. Ширина моста вырастет с 25 метров до 42 метров. На это, правда, уйдет больше года. Сроки также будут зависеть от финансирования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

ЕГД на низком старте: кто из депутатов собрался на выборы-2018 (ФОТО). / В ДТП с участием машины скорой помощи на Пермском тракте пострадали врач и пациенты (ВИДЕО, ФОТО). / На Урале осудили женщину, которая дома «растила двух детей и каннабис» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Фоторепортаж,

Новости партнеров