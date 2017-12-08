Одну треть Макаровского моста уже почти разобрали (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжаются работы по реконструкции Макаровского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время уже почти демонтирована треть моста (по ширине) со стороны Верх-Исетского пруда. Сейчас на мосту осталось только две полосы для автотранспорта и один трамвайный путь, на котором организовано реверсивное движение. Тротуар для пешеходов теперь тоже есть только с одной стороны – той, что «смотрит» в сторону Плотинки.

Напомним, на месте снесенной части моста строители построят новую – более широкую и крепкую. Ширина моста вырастет с 25 метров до 42 метров. На это, правда, уйдет больше года. Сроки также будут зависеть от финансирования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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