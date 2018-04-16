Стала известна дата прощания с Максимом Бородиным

Накануне ушел из жизни журналист РИА «Новый День» Максим Бородин. Прощание с ним пройдет в среду, 18 апреля. Тех, кто хочет проводить Максима в последний путь, его друзья и коллеги ждут в 12:00 в траурном зале городской больницы № 40 по адресу: ул. Волгоградская, 189.

Максима похоронят на Арамильском кладбище (г. Арамиль, ул. Садовая, 7). От траурного зала будет организован автобус. Тех, кто не сможет добраться своим ходом, редакция «Нового Дня» просит отметиться в группе в фейсбуке, чтобы знать, сколько нужно мест в автобусе.

Те, кто хочет оказать помощь в организации похорон, могут сделать перевод на карту «Сбербанка» 4276 1631 0658 3854 или связаться с редакцией по телефону: +7(343)380-23-37.

Екатеринбург, служба информации

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