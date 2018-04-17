«Знаете, каким он парнем был…» Памяти Максима Бородина (ВИДЕО)

В воскресенье, 15 апреля, ушел из жизни наш коллега, друг, талантливый журналист Максим Бородин. Интервью, расследования, пранки, специальные репортажи – все, за что брался Макс, он делал по-настоящему интересно, с каким-то ему одному присущим взглядом и фирменным юмором. Сколько слов ни скажи о Бородине и о том, каким он парнем был, – все будет мало. Сегодня мы вспоминаем нашего друга и коллегу и его лучшие материалы, которые больше всего запомнились нынешним и бывшим сотрудникам РИА «Новый День».

Памяти Максима Бородина

«Максим обладал способностью ярко и порой с неожиданной стороны подавать, казалось бы, уже уходящие из повестки темы. Вроде все всё рассказали о волне протестов в связи с выходом «Матильды». Но Максим вытащил совершенно дикие подробности про протестующих, отлично подбил информацию из разных источников и выдал несколько очень интересных текстов о царебожниках», – вспоминает Антон Гуськов.

«Царебожники» добиваются запрета «Матильды»

Фактически он был первым, кто на всю страну рассказал об этом радикальном течении со своими высокопоставленными покровителями и даже «боевкой» в структуре РПЦ. Его расследование о царебожниках спровоцировало волну интереса к этой теме. Впрочем, это часто бывало после публикаций Максима. На них реагировали – сами разоблаченные герои, общественность, правоохранительные или надзорные органы. Порой от редакции требовали снять очередной материал Бородина.

«Честный перед профессией, пытливый до фактов – это про Макса Бородина. Настоящий журналист, с которым мы вели долгие беседы о своей роли в этом мире, спорили до хрипоты и искренне радовались друг за друга, когда удавалось нащупать эксклюзив. Силовики, социалка, коррупция, госзакупки, чиновники – он брался за все и всех. Были колоссальные планы на будущее и крайне печально, что Макс оставил нас таким молодым», – говорит Игнат Бакин.

Максим бывал и на Донбассе, и в Крыму сразу после проведения референдума 2014 года. Одними из последних его работ стали материалы, посвященные частной военной компании Вагнера. Бородин сумел выяснить, как происходит вербовка в ЧВК, держал связь с родственниками убитых бойцов.

Вербовка в ЧВК Вагнера

Его уважали даже те, кто становился объектом критики в его публикациях. «Он всегда умел задать вопрос – острый, неудобный, но в самую суть, невзирая на ранги. Макс занимался расследованиями, искал криминал в политике и политику в криминале, по своим источникам первым узнавал о событиях, резонансных не только для нашего региона. Мастер эксклюзивных материалов. Очень любил поговорить о работе, о текстах, о событиях, которые происходят в России. А еще Макс любил пошутить, в основном, довольно цинично – и в текстах, и в жизни», – рассказывает о нем Светлана Загороднева.

Максим много писал о том, что до недавнего времени было скрыто от глаз людей, никогда еще не провожавших в последний путь родных, – рассказывая, как работает похоронный рынок. Обычно людям, потерявшим близких, не до жалоб на ритуальщиков. Максим срывал покровы и тут. «Когда в Екатеринбурге шла «война» похоронщиков, больницы и морга, он чуть ли не жил под окнами 40-й. Сделал материал про «стометровку с покойниками» – это настоящая жесть, но это было прямолинейно и доходчиво. Максим, жаль, что так рано закончилось все для тебя», – добавляет Загороднева.

Стометровка с покойником

Макс не всегда работал только над криминалом или скандалами. Он был по-настоящему разносторонней личностью, любил пошутить, хотя чувство юмора у него было своеобразное, кому-то казалось, что на грани фола. «Не все понимали его шутки, а иногда пламенной сатирой он ударял так, что у людей, что называется, бомбило. Но «поржать» – по крайней мере, в работе, почти никогда не было его целью. Так Максим, как бы пафосно ни звучало, вскрывал нарывы в обществе. Например, когда он устроил пранк, представляясь сотрудником ФСБ и раздавая указания – где-то вернуть выставку, отмененную по идеологическим соображениями, где-то, наоборот, закрыть неугодное культмероприятие», – вспоминает Екатерина Норсеева.

Максим был классным рассказчиком. По любому поводу у него находилась житейская история или какая-нибудь байка. Или собственные неординарные умозаключения. «Максим Палыч никогда не лез за словом в карман и мог легко затроллить любого спикера – будь то политик, звезда шоу-бизнеса или бомж со свалки, который с удовольствием рассказывал Максу, как будет голосовать на ближайших выборах. Он был крутым журналистом и хорошим человеком. Дико несправедливо, что Макс ушел из жизни так рано. И нам всем будет очень его не хватать», – говорит Валентина Ярославцева.

Ложь терминатора

И, конечно, Макс был потрясающе эрудирован. Книги – художественные, документальные, научно-популярные, ему, казалось, было интересно все. Он интересовался и кинематографом, старался не пропускать знаковые показы. Даже снял собственную пародию на «Ложь Матильды» – «Ложь терминатора». «Каждая рецензия на фильм, написанная Максимом, отражала не только его авторский взгляд на конкретное кино. Бородину удавалось одной рецензией отразить тенденции времени, настроения в обществе, свой взгляд на всю картинку в целом – как бы сверху. Так было и с ремейком «А зори здесь тихие», и с недавней «Матильдой», и с «Левиафаном», – вспоминает Ольга Тарасова.

«Макс был из тех людей, которые всегда горят какой-то идеей. Казалось, его жажда информации и энергия не знают границ: он всегда был в поиске чего-то нового, скрытого от других. Ему нравилось нарушать границы и устанавливать собственные правила, открывать для читателей темы, за которые никто раньше не брался. Его невероятная харизма и умение перевоплощаться невольно вызывали симпатию у большинства тех, с кем ему доводилось общаться. Ушел блестящий журналист и яркая, талантливая личность», – добавляет Евгения Вирачева.

Бандитский Екатеринбург. Экскурсия

«Максим с самого начала нашего знакомства был человеком, который умел вызывать эмоции, – говорит главный редактор «Нового Дня» Полина Румянцева. Эта эмоция, его бесконечная пытливость, умение быть отзывчивым, выполнить любое, даже сложное задание, а в промежутке между ним поговорить с тобой о новой книге или интересном фильме – не оставляла людей равнодушными. Нет никого, кто отозвался о его смерти в духе «бывает, умер и умер». Каждый вспомнил что-то яркое из своей жизни, связанное с ним. Спасибо, что ты был с нами, Макс».

Екатеринбург, редакция РИА «Новый День»

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