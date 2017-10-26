Царские слезы. Рецепт выхода из френд-зоны. Рецензия Максима Бородина на фильм Алексея Учителя «Матильда»

Сегодня с утра в российских кинотеатрах началась демонстрация «Матильды», обещавшая продолжение серии скандалов. На премьере, куда пошел я, обошлось парой десятков пенсионеров – утром билеты дешевле – и отсутствием каких-либо религиозных фанатиков. Минимум зрителей. Малый зал.

Девочки от 16 и старше пришли посмотреть фильм и поплакать в свое удовольствие. Учитель знал свою целевую аудиторию, поэтому причины вспыхнувшей, как УАЗ у «Космоса», страсти между наследником и балерины у него просты.

Во время выступления перед императорским двором у балерины рвется тесемка, обнажая грудь. Николай словно Венеру Милосскую увидел. Само собой, Матильду необходимо было наградить за такой фортель, и он приезжает к ней в покои с подарком – колье. Доверительным голосом обещая, что отношения между ними не выйдут за пределы этой встречи.

Будучи инвестором талантливым, понимая, что такой актив как наследник престола способен дать и больше, Кшесинская возвращает колье. Применяя боевое НЛП, она сообщает Николаю, позволившему именовать себя Ники: «Вы никогда не сможете меня забыть». Вброс осуществлен успешно – не забывает.

Царственная особа, вокруг которой сотни фрейлин, всего себя отдает Матильде Кшесинской – периодически плача к месту и без, чтобы подчеркнуть свою чувственность, которой так не хватает женской аудитории в главных героях мелодрам.

Дальше вступает актер Данила Козловский – появление которого на афишах фильма, очевидно, и было рассчитано на привлечение прекрасного пола. Его роль ужасающе нелепа и во всем почти двухчасовом фильме занимает от силы минут пять. Но смысл очевиден – не дать влюбленным воссоединиться. Сначала он побеждает в лошадиной гонке, призом в которой почему-то был поцелуй балерины Кшесинской. А позже страстный поклонник Кшесинской застает ее и Никки вместе, после чего впечатлительный поручик бьет наследника по лицу. У того в глазах, опять же, слезы, хоть это и будущий верховный главнокомандующий.

Но цепь свиданий продолжается, Николай II пишет Кшесинской ряд писем с обещанием жениться. Пишет, но не женится. Тем более что весь двор словно ополчился на балерину, за исключением умирающего Александра III в исполнении Гармаша. Который перед смертью дает наследнику совет держать Россию покрепче, а Матильде – беречь любовника, потому что тот сам как ребенок.

Но после смерти старого императора союзников у влюбленных не остается – еще один повод пустить мужскую слезу, – зато вырисовывается новый персонаж. Двоюродный брат Николая – великий князь Андрей Владимирович. Чтобы расстроить вот-вот грядущую коронацию, Андрей Владимирович и Матильда, в которую он безответно влюблен, рыщут по царскому архиву, чтобы найти документы, подтверждающие благородное происхождение балерины.

В жизни жесткий царь отдал бы приказ найти подтверждающие документы самое позднее к утру. А непонятливые или нерасторопные украшали бы закат, болтаясь на виселице. Но такой сюжетный ход может снизить кассовые сборы, отвратив кинозрительниц, не привыкших к кровавым сценам. Потому – снова слезы.

Кстати, в ходе развития сюжета, в периодах между изучением архивов, мы все больше обращаем внимание на Андрея Владимировича. Он оказывает Кшесинской всяческие услуги – катает на лодке на глазах у будущего государя, чтобы вызвать у того ревность, идя на поводу у Кшесинской. И расстроить грядущую свадьбу. Все это время он поедает возлюбленную преданными щенячьими глазами.

Но из френд-зоны не выходили даже в конце XIX века.

В итоге Кшесинскую пытается убить сумасшедший Воронцов-Козловский, погибает сам, а она, чудом выжив, решает затаиться, до коронации. Там Николай, видя балерину, падает в обморок – корона символически катится по полу. Приходит в себя, но на балерине все равно не женится, определившись с выбором.

Что ж. Не царь – сойдет и брат. Кшесинская выходит замуж за великого князя – проживет еще несколько десятков лет, скончается в Париже и вряд ли будет жалеть о своем выборе.

Как и великий князь Андрей Владимирович. Фильм дал редкий исторический пример, когда безнадежно влюбленный таки смог покинуть френд-зону.

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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