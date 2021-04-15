Пять лучших репортажей Максима Бородина (ВИДЕО)

Сегодня исполнилось три года с того дня, как от нас ушел коллега и друг Максим Бородин. Историк по образованию и талантливый журналист, Макс вряд ли оценил бы заход о том, какие классные репортажи и расследования он делал бы сейчас, – но мы и вправду думаем, что это было бы его время. Предлагаем вспомнить пять самых классных репортажей Максима.

Максим Бородин бывал и на Донбассе, и в Крыму сразу после проведения референдума 2014 года. Одними из последних его работ стали материалы, посвященные Частной военной компании Вагнера. Бородин сумел выяснить, как происходит вербовка в ЧВК. Так, что даже после смерти Макса в редакцию звонили желающие «устроиться на работу» в ЧВК.

Где и как вербуют в ЧВК Вагнера

Макс умел сделать крутой материал даже из пустого информповода. Однажды читатели пожаловались в редакцию на маргиналов, устроивших логово рядом с жилым домом, где люди хотели сделать детскую игровую площадку. Максим поехал разбираться – и провел политические дебаты с бездомными, выяснив, что они за ЛДПР.

Политдебаты в бомжатнике

Еще один культовый репортаж Максим привез из рядового, в общем, пресс-тура в колонию строгого режима в Каменске-Уральском. Видео о быте и нравах заключенных стало одним из топовых на нашем канале.

Пресс-тур в колонию

Максим неплохо знал историю Екатеринбурга, в том числе – 90-х, включая криминальную часть этого периода. Однажды он снял сюжет об экскурсиях по бандитскому Екатеринбургу, где рассказывают о «центровых», «Уралмаше», Росселе и киллерах. Впрочем, Максим и сам смог бы водить такие экскурсии.

Бандитский Екатеринбург

Бородин умел находить интересных героев для своих репортажей. Как-то он познакомился с моряком из Екатеринбурга, работавшим на рыболовецких судах, и записал удивительный рассказ об идеальном шторме, акулах и увлечениях матросов.

Шторма и акулы. Редкие кадры

Екатеринбург, Новый День

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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