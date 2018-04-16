Администрация Куйвашева судится с областной прокуратурой

Завтра в Верх-Исетском суде Екатеринбурга рассмотрят иск губернатора Евгения Куйвашева к областной прокуратуре о признании незаконным предписания прокурора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы Андрей Альшевских предполагает, что это связано с его обращениями в надзорное ведомство. Он неоднократно жаловался на то, что руководитель губернаторской администрации Владимир Тунгусов не отвечает на его запросы, и прокуратура отреагировала, вынеся представление в адрес Куйвашева.

«Если исходить из того, что мне в приемную звонили сегодня из канцелярии суда, делаю однозначный вывод: резиденция пытается обжаловать представление Сергея Охлопкова к Евгению Куйвашеву по поводу моих запросов. Напомню, несколько месяцев подряд Владимир Тунгусов, глава администрации главы региона, отказывался предоставлять мне информацию. Прокурорские подтвердили неправоту должностного лица. По моим ощущениям, Тунгусов и впредь хочет отвечать заявителям хамовато и пространно. Думаю, он пошел на принцип. Потому юридические силы «желтого дома» брошены на противостояние с прокуратурой», – написал депутат.

Получить комментарий в «желтом доме» пока не удалось, директор ДИПа Александр Иванов недоступен.

Екатеринбург, служба информации

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